Маломуж оценил, когда и как заработает в Украине система раннего оповещения об атаках из Израиля

Израиль передал Украине систему раннего оповещения о воздушных атаках. Однако эта технология до сих пор не работает в нашей стране.

Генерал армии, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж рассказал 24 Каналу, что эту технологию пока не интегрировали в общую систему раннего выявления воздушных атак. Соответственно нет координации с нашими средствами ПВО по заданию ударов по ракетам, беспилотниках, летательных аппаратах России.

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Имеет секретные части

Израиль имеет другой масштаб, чем Украина, а также другие технологии по идентификации различных целей. Поэтому для того, чтобы развернуть эту систему по всей территории нашего государства, нужны дополнительные ресурсы и гораздо более сильные системы.

Также они должны быть интегрированы в модели систем защиты стран НАТО, например, Patriot, IRIS-T, SAMP/T. Это немного другая система. Также есть ракетные системы еще советского производства и системы радиолокации и обнаружения как нашего, так и западного производства. Их также часто надо интегрировать с израильскими,

– отметил он.

Справка. Израильская система обнаружения пусков или подъема летательных аппаратов только на начальном этапе является одним из элементов "Железного купола". Она сразу идентифицирует конкретный объект – или это ракета, какого она типа – баллистическая или крылатая, какая ее траектория, какая ее конечная цель. Она выбирает ту огневую позицию, которая будет сбивать. Если это ракета баллистического типа, то это может быть Patriot или IRIS-T, а если крылатая ракета, то также IRIS-T или другие системы, которые достигают их, и ближе находятся в зоне нанесения ракетного удара. Также система может обнаруживать беспилотники и работать по ним.

Эта система – сложная, она имеет технологические, организационные отличия, а также секретные части, которые часто бывают запрещены.

Теперь их надо расшифровывать, интегрировать. Это большой подготовительный процесс с привлечением искусственного интеллекта, компьютерных возможностей и технологических решений, которые решаются не за одну неделю и даже месяц,

– объяснил генерал армии.

В ближайший период израильская система должна быть интегрирована, и Украина получит весь комплекс действий – от момента обнаружения системы пуска или взлета до момента как раз нанесения удара и уничтожения цели.

В Украине были системы раннего обнаружения, однако израильская станет дополнительной высокотехнологичной, которая поможет нам с создать "Украинский железный купол". К сожалению, не на всей территории страны, но на больших ее сегментах. В частности, на очень опасных направлениях, откуда идут пуски, и там она будет эффективно работать,

– подчеркнул Николай Маломуж.

Напомним, что, что Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский объяснил, что израильская система была передана Украине. Израиль, по его словам, выполнил все, что обещал. Это, по его словам, был "достаточно длительный процесс, который растянулся на много месяцев". Однако со стороны Израиля он завершился.