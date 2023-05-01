Ливень с градом, снег и минусовая температура: Израиль накрыла мощная непогода
На выходных Израиль атаковала непогода. Местами был дождь и снег. К тому же температура воздуха опустилась ниже 0 градусов.
29 апреля на самой высокой горе Хермон начался снегопад. А другие районы накрыли ливни, местами с градом. Соответствующие кадры непогоды обнародовали местные СМИ, информирует 24 Канал.
Обратите внимание Суровый конец апреля: в Карпатах – метель и 5 градусов мороза
Израиль атаковала непогода
По словам синоптиков, в центре Израиля прогнозировались осадки, а также усиление ветра и высоты волн в Средиземном море. Так, в поселке Джулис в Западной Галилее пустился дождь с градом.
А на горе Хермон выпал снег. Температура воздуха там опустилась ниже 0 градусов.
Туристические маршруты пришлось закрыть из-за непогоды, чтобы не подвергать риску людей.
Непогода в Израиле / Скриншоты с видео
В настоящее время существует опасность обрушения деревьев. Предварительно, потепление ожидается с 1 мая.
Непогода в других местах
- В ночь на 12 марта в северных и западных регионах Украины неожиданно выпал снег. Мокрый снег в Киеве падал целый день.
- Также зима в конце марта пришла и в Крым. В большинстве городов полуострова была плюсовая температура и облачность.
- В ночь на 28 марта Ужгород атаковала непогода. Шквальный ветер повалил очень много деревьев и повредил крыши.
- Недавно буря из пыли и песка накрывала северные районы Китая. Это уже четвертая сильная буря из песка в Китае за 2023 год.