Израиль усовершенствовал свой план по ХАМАС: военная тактика вскоре изменится

Соединенные Штаты проводят переговоры и консультации с Израилем по поводу конфликта на Ближнем Востоке. ЦАХАЛ, вероятно, с помощью США усовершенствовал свой план и изменит тактику.

США задают жесткие вопросы Израилю, но не призывают к прекращению огня на этом этапе. ЦАХАЛ будет продолжать наземную операцию в Газе.

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Новая тактика Израиля

Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил журналистам, что Израиль значительно усовершенствовал первоначальный план после переговоров с США. Он также подчеркнул, что США задают сложные вопросы и требуют ясности целей в связи с ростом жертв среди населения.

Администрация Джо Байдена ожидает уменьшения количества воздушных налетов на Газу "по сравнению с тем, что мы уже видели". ЦАХАЛ делает упор на наземной операции, уничтожая подземные тоннели ХАМАС.

При этом Соединенные Штаты не считают верным призывать к прекращению огня. Страна убеждена, что это произойдет тогда, когда израильтяне будут чувствовать себя в безопасности и и у них будут гарантии, что что-то подобное не повторится.

Однако США призывают Израиль к "гуманитарным паузам", а также к соблюдению норм международного гуманитарного права. Администрация достаточно прямолинейна в дискуссиях.

Как проходит операция ЦАХАЛ