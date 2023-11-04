Израиль усовершенствовал свой план по ХАМАС: военная тактика вскоре изменится
Источник:Times of Israel
Соединенные Штаты проводят переговоры и консультации с Израилем по поводу конфликта на Ближнем Востоке. ЦАХАЛ, вероятно, с помощью США усовершенствовал свой план и изменит тактику.
США задают жесткие вопросы Израилю, но не призывают к прекращению огня на этом этапе. ЦАХАЛ будет продолжать наземную операцию в Газе.
Смотрите также Лидер Хезболлы пригрозил Израилю, ЦАХАЛ окружил Газу: война на Ближнем Востоке
Новая тактика Израиля
Неназванный высокопоставленный чиновник администрации Байдена сообщил журналистам, что Израиль значительно усовершенствовал первоначальный план после переговоров с США. Он также подчеркнул, что США задают сложные вопросы и требуют ясности целей в связи с ростом жертв среди населения.
Администрация Джо Байдена ожидает уменьшения количества воздушных налетов на Газу "по сравнению с тем, что мы уже видели". ЦАХАЛ делает упор на наземной операции, уничтожая подземные тоннели ХАМАС.
При этом Соединенные Штаты не считают верным призывать к прекращению огня. Страна убеждена, что это произойдет тогда, когда израильтяне будут чувствовать себя в безопасности и и у них будут гарантии, что что-то подобное не повторится.
Однако США призывают Израиль к "гуманитарным паузам", а также к соблюдению норм международного гуманитарного права. Администрация достаточно прямолинейна в дискуссиях.
Как проходит операция ЦАХАЛ
- Израильские силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа. ЦАХАЛ уже удалось ликвидировать командира противотанкового ракетного подразделения боевиков.
- Сейчас идет зачистка тоннелей от боевиков ХАМАС под Сектором Газы – под землей продолжаются настоящие бои. Это большой подземный город, которое прослушивают и прослеживают. Частично оно расположено под больницей, частично – в других местах.
- США официально подтвердили использование в Секторе Газа американских разведывательных дронов. Они утверждают, что они начали применяться с первого дня нападения ХАМАС для поиска заложников.