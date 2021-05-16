После двухчасового перемирия в ночь на 16 мая ХАМАС нанес массированный удар по Израилю. В ответ на это последние уничтожили дом лидера политбюро движения в Газе Яхьи Синвара.
В результате дом подвергся серьезным разрушениям. Где находился Синвар в тот момент – информации нет.
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Кто такой Яхья Синвар
- Это второй по значимости член ХАМАС и военный лидер движения в Секторе Газа.
- Яхья Ибрагим Хассан Синвар является одим из основателей военного крыла организации. Был одним из соучредителей аппарата безопасности.
- В феврале 2017 года его избрали лидером ХАМАСа в Секторе Газа на внутренних выборах.
Один из лидеров ХАМАСа Яхья Синвар / Фото Tasnim News