После двухчасового перемирия в ночь на 16 мая ХАМАС нанес массированный удар по Израилю. В ответ на это последние уничтожили дом лидера политбюро движения в Газе Яхьи Синвара.

В результате дом подвергся серьезным разрушениям. Где находился Синвар в тот момент – информации нет. К теме Перемирие закончилось: ХАМАС вновь начал массированный обстрел Израиля – видео Кто такой Яхья Синвар Это второй по значимости член ХАМАС и военный лидер движения в Секторе Газа.

Яхья Ибрагим Хассан Синвар является одим из основателей военного крыла организации. Был одним из соучредителей аппарата безопасности.

В феврале 2017 года его избрали лидером ХАМАСа в Секторе Газа на внутренних выборах.

Один из лидеров ХАМАСа Яхья Синвар / Фото Tasnim News Заметим! Накануне израильская армия нанесла удар по дому заместителя председателя политбюро ХАМАСа – Халиля аль-Хайи . Также нет информации, был ли он в то время внутри. Эскалация конфликта между Израилем и ХАМАСом: основное В мае 2021 года конфликт между Израилем и боевиками ХАМАСа обострился после того, как израильская сторона начала выселять палестинцев из их домов в Восточном Иерусалиме.

Вспыхнули столкновения на Храмовой горе и в районе Шейх-Джарра, где живут палестинцы. В результате столкновений пострадали более 200 человек.

После этого начались регулярные массовые ракетные обстрелы с обеих сторон, Израиль и Палестина регулярно сообщают о жертвах и пострадавших.

По последним данным, с израильской стороны погибли по меньшей мере 10 человек, с палестинской – почти 140, в том числе более 40 детей. Что такое ХАМАС Это палестинский исламское движение, которое не признает права Израиля на существование. С 2007 года ХАМАС удерживает власть в Секторе Газа. Движение признали террористической организацией в Израиле, Канаде, США и Японии. Зато запретили в Иордании и Египте. В то же время в Австралии и Великобритании террористическим признают только военное крыло ХАМАС. В декабре 2014 года Европейский суд юстиции принял решение об исключении ХАМАСа из списка террористических организаций.



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