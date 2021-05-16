Після двогодинного перемир'я уночі проти 16 травня ХАМАС завдав масованого удару по Ізраїлю. У відповідь на це останні знищили будинок лідера політбюро руху в Газі Яхьї Сінвара.
У результаті будинок зазнав серйозних руйнувань. Де перебував Сінвар у той момент – інформації немає.
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Хто такий Яхья Сінвар
- Це другий за значущістю член ХАМАС і військовий лідер руху в Секторі Гази.
- Яхья Ібрагім Хассан Сінвар є одим із засновників військового крила організації. Був одним зі співзасновників апарату безпеки.
- У лютому 2017 році його обрали лідером ХАМАСу в Секторі Гази на внутрішніх виборах.
Один із лідерів ХАМАСу Яхья Сінвар / Фото Tasnim News