Після двогодинного перемир'я уночі проти 16 травня ХАМАС завдав масованого удару по Ізраїлю. У відповідь на це останні знищили будинок лідера політбюро руху в Газі Яхьї Сінвара.

У результаті будинок зазнав серйозних руйнувань. Де перебував Сінвар у той момент – інформації немає. До теми Перемир'я закінчилося: ХАМАС знову розпочав масований обстріл Ізраїлю – відео Хто такий Яхья Сінвар Це другий за значущістю член ХАМАС і військовий лідер руху в Секторі Гази.

Яхья Ібрагім Хассан Сінвар є одим із засновників військового крила організації. Був одним зі співзасновників апарату безпеки.

У лютому 2017 році його обрали лідером ХАМАСу в Секторі Гази на внутрішніх виборах.

Один із лідерів ХАМАСу Яхья Сінвар / Фото Tasnim News Зауважимо! Напередодні ізраїльська армія завдала удару по будинку заступника голови політбюро ХАМАСу – Халіля аль-Хайі. Також немає інформації, чи був він у той час всередині. Ескалація конфлікту між Ізраїлем і ХАМАСом: основне У травні 2021 року конфлікт між Ізраїлем та бойовиками ХАМАСу загострився після того, як ізраїльська сторона почала виселяти палестинців з їхніх домівок у Східному Єрусалимі.

Спалахнули сутички на Храмовій горі та в районі Шейх-Джарра, де живуть палестинці. Внаслідок зіткнень постраждали понад 200 людей.

Після цього почалися регулярні масові ракетні обстріли з обох сторін, Ізраїль та Палестина регулярно повідомляють про жертв і потерпілих.

За останніми даними, з ізраїльської сторони загинули щонайменше 10 людей, з палестинської – майже 140, зокрема понад 40 дітей. Що таке ХАМАС Це палестинський ісламський рух, який не визнає права Ізраїлю на існування. З 2007 року ХАМАС утримує владу у Секторі Гази. Рух визнали терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії. Натомість заборонили у Йорданії та Єгипті. Водночас в Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАСу. У грудні 2014 року Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення ХАМАСу зі списку терористичних організацій.



Дані взято з Це палестинський ісламський рух, який не визнає права Ізраїлю на існування. З 2007 року ХАМАС утримує владу у Секторі Гази. Рух визнали терористичною організацією в Ізраїлі, Канаді, США та Японії. Натомість заборонили у Йорданії та Єгипті. Водночас в Австралії та Великій Британії терористичним визнають тільки військове крило ХАМАСу. У грудні 2014 року Європейський суд юстиції ухвалив рішення про виключення ХАМАСу зі списку терористичних організацій.Дані взято з Вікіпедії