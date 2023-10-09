Является ли нападение ХАМАС на Израиль попыткой отвлечь Запад от Украины: Блинкен дал ответ
После нападения ХАМАС на Израиль сетью начало распространяться мнение, будто это обострение будет отвлекать Запад от полномасштабного вторжения России в Украину. Однако Энтони Блинкен опроверг эти утверждения и заверил, что США будут и дальше поддерживать нашу страну.
Об этом государственный секретарь США заявил в эфире телеканала CBS News. Интервью Блинкена также обнародовали в пресс-службе Госдепа США, передает 24 Канал.
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Пытался ли ХАМАС отвлечь Запада
Журналистка поинтересовалась, было ли нападение боевиков ХАМАС на Израиль попыткой отвлечь Запад от Украины и тем самым воспользоваться ситуацией, ведь большинство стран мира сфокусировано на полномасштабном вторжении российских оккупантов. Блинкен заявил, что такое утверждение, скорее всего, ошибочно, однако установление причин таких действий Сектора Газы еще впереди.
Нет, я этого не вижу. Я думаю, что нам придется увидеть, когда мы узнаем больше, какие были мотивы (у ХАМАС – 24 Канал). Но одно ясно: мы активно работаем над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения. Но одно понятно точно: мы активно работаем над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения.
– подчеркнул Блинкен.
Кроме того, по словам госсекретаря, США будут помогать Израилю расширить свои отношения с другими странами в регионе и за его пределами. Поэтому впереди очень тяжелая работа, которую пока, как утверждает Блинкен, очень тяжело делать и не факт, что удастся достичь поставленных целей.
Нападение ХАМАС на Израиль: главное
- Около 06:20 7 октября боевики ХАМАС атаковали Израиль ракетами. С сектора Газа были запущены тысячи ракет по южной и центральной частям страны. В ХАМАСе заявили, что это стало началом операции "Наводнение".
- В первые часы боевикам ХАМАС удалось захватить некоторые здания на юге страны в городе Сдерот. Впрочем, ЦАХАЛ к вечеру 7 октября зачистил территорию от боевиков.
- В Израиле 7 октября объявили военное положение и широкомасштабную мобилизацию резервистов ЦАХАЛ, ввели чрезвычайное положение. Также армия Израиля заявила о начале контртеррористической операции под названием "Железные мечи".
- После этого Израиль начал наносить удары по территории Сектора Газы. В воскресенье, 8 октября, военно-политический кабинет страны впервые за 50 лет проголосовал за введение пункта 40 "Алеф", что означает официальное объявление войны.
- По предварительным данным, в Израиле в результате нападения ХАМАС погибли более 700 человек, среди которых украинцы. Также, по меньшей мере, 260 человек погибли на границе с Сектором Газы, где проводили музыкальный фестиваль за несколько минут до вторжения. Тем временем ЦАХАЛ сообщает, что ликвидировал около 400 боевиков ХАМАС.