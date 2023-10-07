Боевики могли ударить по второй по мощности электростанции в Израиле, – СМИ

ХАМАС массированно обстрелял Израиль ракетами 7 октября. Боевики могли нанести удар по второй по мощности электростанции страны.

По данным СМИ, речь идет об электростанции "Рутенберг". Там вспыхнул пожар. Соответствующее фото распространяют в сети, пишет 24 Канал.

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Боевики могли ударить по электростанции

BNN пишет, что вторая по величине электростанция Израиля была обстреляна. В результате ракетного удара вспыхнул пожар.

Отметим, что "Рутенберг" – это угольная электростанция. Она расположена на средиземноморском побережье в Ашкелоне.

Боевики могли ударить по одной из самых больших электростаний Израиля / Фото из сети

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