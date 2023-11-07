Никому не интересна правда: почему в мире так активно поддерживают Палестину

По всему миру проходят митинги в поддержку Палестины. Многие поддерживают действия ХАМАС и обвиняют Израиль в "военных преступлениях" на территории Сектора Газы.

Подобная ситуация происходит на многих уровнях – от лидеров государств и к пользователям соцсетей. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Григорий Тамар, отметив, что Израиль делает все для своей же защиты.

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Снова "все не так однозначно"

Почему-то, выражая поддержку палестинцам, люди забывают о начале войны. Ведь 7 октября именно палестинские боевики начали наносить по территории Израиля.

Израильские солдаты покинули территорию Сектора Газы еще 18 лет назад, это было добровольное решение. Кроме того, к 7 октября ежедневно в Израиль приходило около 50 тысяч человек на работу.

У нас годами зарабатывали деньги. А сейчас выяснилось, что все эти люди шпионили, передавали развединформацию. Сейчас на Западе не просто люди, которые говорят, что "не все так однозначно", но и начинают объяснять, что у нас, мол, "непропорциональная реакция". А какая у нас должна быть реакция? Мы им цветы после этого должны подарить?,

– подчеркнул Григорий Тамар.

Более 1400 человек убили боевики ХАМАС всего за один день, из которых абсолютное большинство – гражданские. Более 300 человек пленили, среди которых не только израильтяне, но и многие граждане других стран.

"Мы не проводим ковровые бомбардировки как Россия. Мы проводим точную бомбардировку, и это после того, как неоднократно призывали жителей северной части Сектора Газа переместиться в северную. По северной части авиаударов не наносят", – подчеркнул военный эксперт.

В то же время, Египет почти месяц не открывал гуманитарный коридор и принять беженцев на свою территорию. А Иордания и вовсе заявила, что если будут расселять людей из Сектора Газы – это будет восприниматься как объявление войны со стороны Израиля.

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У Израиля есть только один союзник

"Никто не хочет решать палестинскую проблему, она не нужна палестинцам. Никому они не интересны. Палестинцы – это инструмент давления на Израиль и инструмент уничтожения Израиля. И кроме Израиля никто никогда не решал гуманитарные проблемы этих людей", – подчеркнул Тамар. .

Сейчас же главный штаб ХАМАС расположен в подземном бункере больницы, построенной израильскими властями в конце 60-х годов. Фактически медучреждение с сотнями госпитализированных превратили в крепость.

После Холокоста неприлично быть антисемитом, но зато очень хорошо бороться с израильской "военщиной". Это сейчас "в тренде". У нас, кроме Соединенных Штатов, в большинстве своем нет союзников. Хотя они стали союзником, когда поняли, что это выгодно – с начала 70-х годов,

– заметил военный эксперт.

В этом контексте также следует сказать, что в историческом разрезе у народов Украины и Израиля много общего. И сегодня очень важно объединить усилия и быть друг другу полезными, ведь во многих сферах это может быть взаимовыгодно.

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