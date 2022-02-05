Израиль запретил странам Балтии предоставить Украине свое вооружение, – СМИ

5 февраля 2022 , 19:13
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Источник:

Breaking Defense

Израиль запретил Литве, Латвии и Эстонии поставлять свое вооружение Украине. В частности противотанковые комплексы Spike.

Соответствующее сообщение трем балтийским странам прислали из израильского министерства обороны. Об этом пишет американский журнал Breaking Defense со ссылкой на собственные источники.

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Любой вид косвенного вмешательства в этот кризис может повредить особым отношениям между Иерусалимом и Москвой. Все, что имеет хоть малейшую связь с ситуацией в этой части мира, должно предусматривать рассмотрение потенциальных последствий на очень высоком уровне,
– пояснил старший израильский эксперт по вопросам обороны.

Израиль устанавливает строгие правила в отношении "конечных пользователей" вооружения, продаваемого за рубеж, которые юридически ограничивают возможность покупателей передавать его третьей стране без разрешения производителя.

Предупредительный шаг был обусловлен опасениями, что Украина будет пытаться получить противотанковые ракетные комплексы Spike, производства предприятия израильских и немецких компаний.

Обратите внимание! Данные Стокгольмского международного института исследований мира свидетельствуют, что Израиль поддерживает политические отношения с Украиной, но за последнее десятилетие не продавал нашему государству вооружения.

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Автор: Олег Васьків