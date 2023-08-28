Израиль ни от кого не имеет гарантий безопасности: как работает его модель

Пока Украина находится в состоянии войны, не сможет вступить в Североатлантический альянс. Поэтому нашей стране были предложены гарантии безопасности по образцу Израиля.

Военный аналитик из Израиля Игаль Левин объяснил 24 Каналу, что не стоит воспринимать слово "гарантии" буквально, ведь речь идет только о тесном сотрудничестве в оборонном секторе.

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"Израиль – не блочное государство. Если он завтра окажется в большой войне на Ближнем Востоке, нет никаких гарантий его защищать", – отметил Левин.

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Так называемые "гарантии" – это тесное сотрудничество и военная помощь. Но большую часть военного бюджета составляют налоги израильских граждан.

Какими могут быть гарантии безопасности для Украины

На саммите НАТО в Вильнюсе Киеву предложили стратегию переходного этапа, предусматривающую двусторонние соглашения с конкретными государствами. К декларации о гарантиях безопасности уже присоединились 25 стран.

Еще одним важным достижением Украины стало отмена Плана действий по членству в НАТО. Теперь наше государство может вступить в организацию с одного шага, однако конкретных сроков нет.

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