Постоянное развитие и эффективное сопротивление: почему Украине предлагают израильские гарантии безопасности

Западные союзники, вероятно, предложили Украине модель безопасности по образцу Израиля, что может означать две вещи. Речь идет о бурном развитии и эффективном сопротивлении нашего государства.

Такое мнение 24 Каналу выразил израильский журналист Цви Зильбер. По его словам, Украина и Израиль имеют серьезные параллели.

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"Когда говорят, что Украина должна стать "Израилем Восточной Европы", подразумевают ее постоянное развитие, как будто вокруг нет врагов. Кроме того, говорится об эффективном сопротивлении своим врагам", – сказал Зильбер.

Украинская ПВО вдохновила Запад

Источники WSJ говорят, что сейчас вопрос о членстве Украины в НАТО вроде бы не стоит. Однако западные партнеры предлагают Киеву модель безопасности по образцу Израиля, чтобы облегчить поставки оружия и технологий. Гарантами безопасности могут стать США, Великобритания, Франция и Германия.

Журналист предположил, что разговоры об "израильской модели" начались после последних новостей об эффективной работе противовоздушной обороны Украины.

"Думаю, такие разговоры начались после успешной работы украинского ПВО над Киевом и другими городами. Достижения украинских сил вызвали вдохновение на Западе", – отметил Зильбер.

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Кроме того, журналист прокомментировал и возможное вступление Украины в НАТО. Он считает, что этот процесс – только вопрос времени. Мол, решение уже принято, но оно просто не озвучивается.

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