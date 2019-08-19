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      Израильский наркобарон бежал от СБУ: полное видео, как все происходило

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      Израильский наркобарон Амос Дов Силвер
      Израильский наркобарон Амос Дов Силвер / Фото из открытых источников

      В сети появилось видео, на котором видно, как известный наркобарон Амос Дов Силвер убежал от украинских правоохранителей прямо перед экстрадицией в Израиль. Впоследствии его таки экстрадировали из Украины.

      Так, побег произошел в аэропорту "Борисполь", видео обнародовал на своей facebook-странице Kyiv Operative.

      Интересно! Спасли ситуацию: после скандала СБУ снова задержала израильского наркоторговца

      На видео несколько мужчин, среди которых и Амос Дов Силвер, проходят контроль безопасности в аэропорту. Видно, что на наркобароне, которого сотрудники СБУ привезли в аэропорт, чтобы депортировать в Израиль, нет наручников.

      Полное видео побега ("Цензор.НЕТ"):

      Как Амос Дов Силвер сбежал от СБУ? На кадрах заметно, что он быстро надел куртку, немного постоял и пока охрана аэропорта осматривала вещи лиц, которые его сопровождали, он незаметно отошел в сторону, чтобы отнести на место контейнер для вещей. Затем Амос Дов Силвер, не останавливаясь, вышел из зоны проверки безопасности и скрывается из поля зрения камер наблюдения.

      Смотрите видео: как наркоторговец Амос Дов Силвер сбежал от СБУ

      Что известно об Амосе Дов Силверае?

      Он является основателем международной сети массового распространения марихуаны Telegrass, который действовал в мессенджере Telegram, и находился в международном розыске.

      Что известно о Telegrass?Сеть распространения каннабиса в Израиле, к которой привлечены более 100 000 участников. Для передачи сообщений ее члены используют зашифрованную программу Telegram. Telegrass обеспечивает анонимную доставку марихуаны и возможность оценивать продукт и поставщиков. Ежемесячные прибыли сети оценивают в более 15 миллионов евро.

      Задержали Амоса Дов Силвера в Киеве в марте 2019 года. Верховный суд Украины одобрил просьбу Израиля вернуть Силвера для суда. Мужчина пропал 15 августа после того, как в киевском аэропорту с него сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор перед посадкой на самолет в Тель-Авив.

      Украинским правоохранителям удалось со второй попытки экстрадировать Амос Дов Силвера в ночь на 18 августа. Известно, что иностранца отправили рейсовым самолетом из международного аэропорта "Борисполь" в сопровождении сотрудников СБУ и подразделения "Альфа". Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля.

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      Теги: Новости Украины Наркотики ГПУ СБУ Новости Израиля Новости Борисполя
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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