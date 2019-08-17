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      Спасли ситуацию: после скандала СБУ снова задержала израильского наркоторговца

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      Со второй попытки СБУ все же экстрадирует израильского наркоторговца Дов Сильвера
      Со второй попытки СБУ все же экстрадирует израильского наркоторговца Дов Сильвера / Соцсети

      В результате оперативных действий СБУ задержала гражданина Израиля Амоса Дов Сильвера. На родине его обвиняют в организации крупного бизнеса торговли наркотиками. Журналист Юрий Бутусов связывает задержания израильтянина со скандалом, который развязался после того, как его отпустили.

      В ближайшее время Дов Сильвер будет экстрадирован, согласно украинскому законодательству, сообщает СБУ.

      Это стоит знать: Израильский наркобарон сбежал от СБУ перед экстрадицией

      Кроме того, спецслужба задержала троих своих сотрудников, которых подозревают в помощи Дов Сильверу с бегством из аэропорта "Борисполь".

      Теперь нужно как можно быстрее узнать результаты расследования внутренней безопасности всех обстоятельств бегства Сильвера, сделать правильные выводы. Потрясающая история. Было бы невесело – такая чрезвычайная ситуация вызвала большое удивление израильской стороны. Ну что ж, спасли ситуацию, молодцы,
      – заявил журналист Юрий Бутусов.

      Что известно о деле Дов Сильвера?Амос Дов Сильвер – основатель крупнейшей онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass. Во время экстрадиции из Украины в Израиль ему удалось сбежать от пограничников и Службы безопасности Украины.

      Интересно то, что задержание Амоса Дов Сильвера было частью крупнейшей международной операции по борьбе с наркотиками. А убежать от украинских правоохранителей ему удалось буквально накануне запланированного визита премьера израиля Беньямина Нетаньяху в Украину.

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      Теги: Новости Украины Новости Борисполя Новости Израиля Биньямин Нетаньяху Служба безопасности Украины СБУ Наркотики
      Источник: 24 канал
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