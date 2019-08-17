Врятували ситуацію: після скандалу СБУ знову затримала ізраїльського наркоторговця

Внаслідок оперативних дій СБУ затримала громадянина Ізраїлю Амоса Дов Сільвера. На батьківщині його звинувачують в організації великого бізнесу з торгівлі наркотиками. Журналіст Юрій Бутусов пов'язує затримання ізраїльтянина зі скандалом, який розв'язався після того, як його відпустили.

Найближчим часом Дов Сільвер буде екстрадований, відповідно до українського законодавства, повідомляє СБУ.

Це варто знати: Ізраїльський наркобарон втік від СБУ перед екстрадицією

Крім того, спецслужба затримала трьох своїх співробітників, яких підозрюють у допомозі Дов Сільверу з втечею з аеропорту "Бориспіль".

Тепер потрібно якомога швидше дізнатися результати розслідування внутрішньої безпеки всіх обставин втечі Сільвера, зробити правильні висновки. Приголомшлива історія. Було б не весело – така надзвичайна ситуація викликала велике здивування ізраїльської сторони. Ну що ж, врятували ситуацію, молодці,

– заявив журналіст Юрій Бутусов.

Що відомо про справу Дов Сільвера?Амос Дов Сільвер – засновник найбільшої онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass. Під час екстрадиції з України до Ізраїлю йому вдалося втекти від прикордонників та Служби безпеки України.



Цікавим є те, що затримання Амоса Дов Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції із боротьби з наркотиками. А втекти від українських правоохоронців йому вдалося буквально напередодні запланованого візиту прем'єра ізраїлю Беньяміна Нетаньяху до України.