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      Ізраїльський наркобарон втік від СБУ перед екстрадицією: з'явилося відео з аеропорту

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      Ізраїльський наркобарон Амос Дов Сілвер
      Ізраїльський наркобарон Амос Дов Сілвер / Фото з відкритих джерел

      У мережі з'явилося відео, на якому видно, як відомий наркобарон Амос Дов Сілвер втік від українських правоохоронців прямо перед екстрадицією до Ізраїлю. Згодом його таки екстрадували з України.

      Так, втеча сталася в аеропорту "Бориспіль", відео оприлюднив на своїй facebook-сторінці Kyiv Operative.

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      На відео кілька чоловіків, серед яких і Амос Дов Сілвер, проходять контроль безпеки в аеропорту. Видно, що на наркобароні, якого співробітники СБУ привезли в аеропорт, щоб депортувати в Ізраїль, немає наручників. 

      Як Амос Дов Сілвер втік від СБУ? На кадрах помітно, що він одягнув швидко куртку, трохи постояв і поки охорона аеропорту оглядала речі осіб, які його супроводжували, він непомітно відійшов у бік, щоб віднести на місце контейнер для речей. Потім Амос Дов Сілвер, не зупиняючись, вийшов із зони перевірки безпеки і ховається з поля зору камер спостереження.

      Дивіться відео: як наркоторговець Амос Дов Сілвер втік від СБУ

      Що відомо про Амоса Дов Сілвера?

      Він є засновником міжнародної мережі масового розповсюдження марихуани Telegrass, який діяв у месенджері Telegram, та перебував у міжнародному розшуку. 

      Що відомо про Telegrass?Мережа розповсюдження канабісу в Ізраїлі, до якої залучені понад 100 000 учасників. Для передачі повідомлень її члени використовують зашифровану програму Telegram. Telegrass забезпечує анонімну доставку марихуани та можливість оцінювати продукт та постачальників. Щомісячні прибутки мережі оцінюють в понад 15 мільйонів євро.

      Затримали Амоса Дов Сілвера у Києві в березні 2019 року. Верховний суд України схвалив прохання Ізраїлю повернути Сілвера для суду. Чоловік пропав 15 серпня після того, як у київському аеропорту з нього зняли електронний браслет – аби він міг пройти металодетектор перед посадкою на літак до Тель-Авіва.

      Українським правоохоронцям таки вдалося з другої спроби екстрадувати Амос Дов Сілвера в ніч на 18 серпня. Відомо, що іноземця відправили рейсовим літаком з міжнародного аеропорту "Бориспіль" у супроводі співробітників СБУ та підрозділу "Альфа". Наразі чоловік фактично виданий компетентним органам Ізраїлю.

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      Теги: Новини України Наркотики СБУ Новини Борисполя ГПУ Новини Ізраїля
      Джерело: 24 канал
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