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      Ізраїльського наркоторговця-втікача Сільвера таки екстрадували з України – фото

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      Амос Дов Сільвер
      Амос Дов Сільвер / фото з відкритих джерел

      Сталося це в ніч на 18 серпня. Друга спроба екстрадиції наркобарона Амоса Дов Сільвера до Ізраїлю – успішна.

      Про це у соцмережах повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

      До теми: Врятували ситуацію: після скандалу СБУ знову затримала ізраїльського наркоторговця

      Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль,
      – написала Сарган на своїй Facebook-сторінці.

      Що відомо про втечу ізраїльського наркобарона?

      Амос Дов Сільвер – засновник найбільшої онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass. Під час екстрадиції з України до Ізраїлю йому вдалося втекти від прикордонників та Служби безпеки України. Сталося це тоді, коли з нього зняли електронний браслет – аби обвинувачений міг пройти металодетектор перед посадкою на літак до Тель-Авіва.

      Проте злочинця досить швидко затримали повторно. Знайшли його аж в Умані.

      Сільвер Ізраїль
      Сільвер під час затримання в Умані

      Цікавим є те, що затримання Амоса Дов Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції із боротьби з наркотиками. А втекти від українських правоохоронців йому вдалося буквально напередодні запланованого візиту прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху до України. Троє працівників СБУ, які під час першої екстрадиції дозволили наркобарону втекти, наразі затримані.

      blog_ava
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      Теги: Наркотики Новини України СБУ Новини Ізраїля ГПУ Новини Борисполя
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