Ізраїльського наркоторговця-втікача Сільвера таки екстрадували з України – фото

Сталося це в ніч на 18 серпня. Друга спроба екстрадиції наркобарона Амоса Дов Сільвера до Ізраїлю – успішна.

Про це у соцмережах повідомила речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

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Сьогодні вночі Амос Дов Сільвер екстрадований до Держави Ізраїль літаком з міжнародного аеропорту Бориспіль,

– написала Сарган на своїй Facebook-сторінці.

Що відомо про втечу ізраїльського наркобарона?

Амос Дов Сільвер – засновник найбільшої онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass. Під час екстрадиції з України до Ізраїлю йому вдалося втекти від прикордонників та Служби безпеки України. Сталося це тоді, коли з нього зняли електронний браслет – аби обвинувачений міг пройти металодетектор перед посадкою на літак до Тель-Авіва.

Проте злочинця досить швидко затримали повторно. Знайшли його аж в Умані.



Сільвер під час затримання в Умані



Цікавим є те, що затримання Амоса Дов Сільвера було частиною найбільшої міжнародної операції із боротьби з наркотиками. А втекти від українських правоохоронців йому вдалося буквально напередодні запланованого візиту прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху до України. Троє працівників СБУ, які під час першої екстрадиції дозволили наркобарону втекти, наразі затримані.