Израильского наркоторговца-беглеца Сильвера таки экстрадировали из Украины – фото

Произошло это в ночь на 18 августа. Вторая попытка экстрадиции наркобарона Амоса Дов Сильвера в Израиль – успешная.

Об этом в соцсетях сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

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Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь,

– написала Сарган на своей Facebook-странице.

Известно, что иностранца отправили рейсовым самолетом из международного аэропорта "Борисполь" в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа".

Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля.

Что известно о побеге израильского наркобарона?

Амос Дов Сильвер – основатель крупнейшей онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass. Во время экстрадиции из Украины в Израиль ему удалось уйти от пограничников и Службы безопасности Украины. Произошло это тогда, когда с него сняли электронный браслет – чтобы обвиняемый мог пройти металлодетектор перед посадкой на самолет в Тель-Авив.

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Однако преступника достаточно быстро задержали повторно. Нашли его аж в Умани.



Сильвер при задержании в Умани

Интересно, что задержание Амоса Дов Сильвера было частью крупнейшей международной операции по борьбе с наркотиками. А убежать от украинских правоохранителей ему удалось буквально накануне запланированного визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Украину. Трое работников СБУ, которые во время первой экстрадиции позволили наркобарону убежать, пока задержаны.