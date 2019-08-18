19:36
20 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Флешмоб о сексе с Лукашенко. Беспилотный катафалк в РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, 19 августа
      Вести. UA: Провальный мастер-класс от "Слуги народа". Дочь Добкина хочет в политику
      Вєсті.UA
      19:51, 19 августа
      Почему новые вагоны "Укрзализныци" простаивают на заводе и куда исчезли деньги: расследование
      ЦРУ
      09:00, 16 августа
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ

      Израильского наркоторговца-беглеца Сильвера таки экстрадировали из Украины – фото

      618 Читати новину українською
      Амос Дов Сильвер
      Амос Дов Сильвер / Фото из открытых источников

      Произошло это в ночь на 18 августа. Вторая попытка экстрадиции наркобарона Амоса Дов Сильвера в Израиль – успешная.

      Об этом в соцсетях сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган.

      Читайте также: Израильский наркобарон сбежал от СБУ перед экстрадицией: появилось видео из аэропорта

      Сегодня ночью Амос Дов Сильвер экстрадирован в Государство Израиль самолетом из международного аэропорта Борисполь,
      – написала Сарган на своей Facebook-странице.

      Известно, что иностранца отправили рейсовым самолетом из международного аэропорта "Борисполь" в сопровождении сотрудников Службы безопасности и подразделения "Альфа".

      Сейчас мужчина фактически выдан компетентным органам Израиля.

      Что известно о побеге израильского наркобарона?

      Амос Дов Сильвер – основатель крупнейшей онлайн-сети распространения марихуаны Telegrass. Во время экстрадиции из Украины в Израиль ему удалось уйти от пограничников и Службы безопасности Украины. Произошло это тогда, когда с него сняли электронный браслет – чтобы обвиняемый мог пройти металлодетектор перед посадкой на самолет в Тель-Авив.

      Читайте также: Спасли ситуацию: после скандала СБУ снова задержала израильского наркоторговца

      Однако преступника достаточно быстро задержали повторно. Нашли его аж в Умани.

      Сільвер Ізраїль
      Сильвер при задержании в Умани

      Интересно, что задержание Амоса Дов Сильвера было частью крупнейшей международной операции по борьбе с наркотиками. А убежать от украинских правоохранителей ему удалось буквально накануне запланированного визита премьера Израиля Беньямина Нетаньяху в Украину. Трое работников СБУ, которые во время первой экстрадиции позволили наркобарону убежать, пока задержаны.

      blog_ava
      Когда празднуют Спас 2019: Медовый, Яблочный и Ореховый
      сегодня
      51766
      Теги: Наркотики Новости Украины ГПУ СБУ Новости Израиля Новости Борисполя
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 18 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Кто из министров может остаться в новом правительстве
      сегодня , 19:04 Кто из министров может остаться в новом правительстве
      Ірина Поліщук 89
      Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      сегодня , 18:00 Сто дней президентства Зеленского: Какие обещания президент успел выполнить?
      Інна Жолобович 433
      Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      сегодня , 17:30 Чемпионы мира 2019: в каких клубах украинские футболисты начали новый сезон
      Михайло Гема 33
      Втому від війни відчувають у тилу, але не на фронті, – боєць "Азову"
      сегодня , 17:00 Втому від війни відчувають у тилу, але не на фронті, – боєць "Азову"
      Блог Медіа 140
      Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      сегодня , 16:35 Шествие достоинства вместо парада: в чем разница
      Світлана Попова 2167
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук