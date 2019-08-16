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      В "Борисполі" наркобарон втік від СБУ перед екстрадицією до Ізраїля

      99 Читать новость на русском
      Амос Дов Сілвер
      Амос Дов Сілвер / Соцмережі

      Засновник міжнародної мережі масового розповсюдження марихуани Telegrass Амос Дов Сілвер втік від українських правоохоронців прямо перед екстрадицією до Ізраїлю.

      Втікача, який перебував у міжнародному розшуку, затримали у Києві в березні 2019 року. 

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      Тоді правоохоронці викрили онлайн-ринок марихуани Telegrass, який діяв у мессенджері Telegram. Загалом затримали 42 підозрюваних членів в Ізраїлі, США, Україні та Німеччині.

      Що відомо про Telegrass? Мережа розповсюдження канабісу в Ізраїлі, до якої залучені понад 100 000 учасників. Для передачі повідомлень її члени використовують зашифровану програму Telegram. Telegrass  забезпечує анонімну доставку марихуани та можливість оцінювати продукт та постачальників. Щомісячні прибутки мережі оцінюють в понад 15 мільйонів євро.

      Напередодні Верховний суд України схвалив прохання Ізраїлю повернути Сілвера для суду. Чоловік пропав 15 серпня після того, як у київському аеропорту з нього зняли електронний браслет – аби він міг пройти металодетектор перед посадкою на літак до Тель-Авіва.

      Деякі з ізраїльських ЗМІ написали, що українська сторона не повідомила про депортацію наркоторговця. Інші – що поліція Ізраїлю не встигла вчасно надати супровід для Сілвера, тож він втік через Duty Free.

      Амос Дов Сілвер
       Амос Дов Сілвер

      Проте речник Прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив "Українській правді", що в зону Duty Free наркобарон потрапити не міг, оскільки не проходив прикордонний контроль на виїзд. Та коли саме він міг втекти, прикордонникам наразі не відомо.

      Як зазначили у Нацполіції, Сілвером займалася Служба безпеки України. Прокуратура Києва вже відкрила кримінальне провадження за фактом втечі іноземця.

      СТОЛИЧНА ПРОКУРАТУРА РОЗПОЧАЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ ВТЕЧІ ГРОМАДЯНИНА США, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАВ У МІЖНАРОДНОМУ...

      Опубліковано Прокуратура міста Києва  Пʼятниця, 16 серпня 2019 р.


      Крім цього, адвокат втікача Урі Корев повідомив, що йому невідоме місцеперебування підзахисного, й запевнив, що його затримали українські спецслужби.

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      Теги: Новини України Новини Ізраїля Наркотики СБУ Поліція
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