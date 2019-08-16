В "Борисполі" наркобарон втік від СБУ перед екстрадицією до Ізраїля

Засновник міжнародної мережі масового розповсюдження марихуани Telegrass Амос Дов Сілвер втік від українських правоохоронців прямо перед екстрадицією до Ізраїлю.

Втікача, який перебував у міжнародному розшуку, затримали у Києві в березні 2019 року.

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Тоді правоохоронці викрили онлайн-ринок марихуани Telegrass, який діяв у мессенджері Telegram. Загалом затримали 42 підозрюваних членів в Ізраїлі, США, Україні та Німеччині.

Що відомо про Telegrass? Мережа розповсюдження канабісу в Ізраїлі, до якої залучені понад 100 000 учасників. Для передачі повідомлень її члени використовують зашифровану програму Telegram. Telegrass забезпечує анонімну доставку марихуани та можливість оцінювати продукт та постачальників. Щомісячні прибутки мережі оцінюють в понад 15 мільйонів євро.

Напередодні Верховний суд України схвалив прохання Ізраїлю повернути Сілвера для суду. Чоловік пропав 15 серпня після того, як у київському аеропорту з нього зняли електронний браслет – аби він міг пройти металодетектор перед посадкою на літак до Тель-Авіва.

Деякі з ізраїльських ЗМІ написали, що українська сторона не повідомила про депортацію наркоторговця. Інші – що поліція Ізраїлю не встигла вчасно надати супровід для Сілвера, тож він втік через Duty Free.



Амос Дов Сілвер

Проте речник Прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив "Українській правді", що в зону Duty Free наркобарон потрапити не міг, оскільки не проходив прикордонний контроль на виїзд. Та коли саме він міг втекти, прикордонникам наразі не відомо.

Як зазначили у Нацполіції, Сілвером займалася Служба безпеки України. Прокуратура Києва вже відкрила кримінальне провадження за фактом втечі іноземця.

СТОЛИЧНА ПРОКУРАТУРА РОЗПОЧАЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ ВТЕЧІ ГРОМАДЯНИНА США, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАВ У МІЖНАРОДНОМУ... Опубліковано Прокуратура міста Києва Пʼятниця, 16 серпня 2019 р.



Крім цього, адвокат втікача Урі Корев повідомив, що йому невідоме місцеперебування підзахисного, й запевнив, що його затримали українські спецслужби.