В "Борисполе" наркобарон сбежал от СБУ перед экстрадицией в Израиль

Основатель международной сети массового распространения марихуаны Telegrass Амос Дов Силвер убежал от украинских правоохранителей прямо перед экстрадицией в Израиль.

Беглеца, который находился в международном розыске, задержали в Киеве в марте 2019 года.

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Тогда правоохранители разоблачили онлайн-рынок марихуаны Telegrass, который действовал в мессенджере Telegram. В общем задержали 42 подозреваемых членов в Израиле, США, Украине и Германии.

Что известно о Telegrass?Сеть распространения каннабиса в Израиле, в которую вовлечены более 100 тысяч участников. Для передачи сообщений ее члены используют зашифрованное приложение Telegram. Сеть обеспечивает анонимную доставку марихуаны и возможность оценивать продукт и поставщиков. Ежемесячные прибыли Telegrass оценивают в более 15 миллионов евро.

Накануне Верховный суд Украины одобрил просьбу Израиля вернуть Силвера для суда. Мужчина пропал 15 августа после того, как в киевском аэропорту с него сняли электронный браслет, чтобы он мог пройти металлодетектор перед посадкой на самолет в Тель-Авив.

Некоторые из израильских СМИ написали, что украинская сторона не сообщила о депортации наркоторговца. Другие – что полиция Израиля не успела вовремя предоставить сопровождение для Силвера, поэтому он бежал через Duty Free.



Амос Дов Силвер

Однако пресс-секретарь Пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил "Украинской правде", что в зону Duty Free наркобарон попасть не мог, поскольку не проходил пограничный контроль на выезд. Но когда именно он мог убежать, пограничникам пока не известно.

Как отметили в Нацполиции, Силвером занималась Служба безопасности Украины. Прокуратура Киева уже открыла уголовное производство по факту побега иностранца.

СТОЛИЧНА ПРОКУРАТУРА РОЗПОЧАЛА КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ ВТЕЧІ ГРОМАДЯНИНА США, ЯКИЙ ПЕРЕБУВАВ У МІЖНАРОДНОМУ... Опубліковано Прокуратура міста Києва Пʼятниця, 16 серпня 2019 р.

Кроме этого, адвокат беглеца Ури Корев сообщил, что ему неизвестно местонахождение его подзащитного, и заверил, что его задержали украинские спецслужбы.

А вот украинский защитник наркобарона Константин Шевченко рассказал, что во время рассмотрения дела в суде Силвер пытался остановить процесс экстрадиции.