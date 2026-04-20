О своем решении Репке сообщил на собственной странице в сети X.

Смотрите также Впервые в мире: украинские бойцы сбили "Шахед" дроном-перехватчиком с надводной платформы

Как Репке объяснил свои планы?

Журналист подтвердил информацию о том, что он еще в этом году покинет BILD. В то же время Репке планировал объявить об этом всего за несколько месяцев, чтобы к тому времени полностью сосредоточиться на журналистской работе.

В дальнейшем он планирует перейти к немецко-украинскому производителю беспилотников, который работает с 2023 года и входит в число крупнейших поставщиков БПЛА для Украины. Компания занимается разработкой решений, существенно помогающих Вооруженным силам Украины в защите страны.

По соображениям безопасности работников в Германии и Украине предприятие сознательно не афиширует свою деятельность, поэтому его название пока не разглашается.

Также Репке отметил, что благодарен BILD за более одиннадцати лет работы в компании, и пообещал поделиться подробностями позже. Пока же он возвращается к выполнению своих профессиональных обязанностей.