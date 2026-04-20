Про своє рішення Рьопке повідомив на власній сторінці в мережі X.

Як Рьопке пояснив свої плани?

Журналіст підтвердив інформацію про те, що він ще цього року залишить BILD. Водночас Рьопке планував оголосити про це лише за кілька місяців, аби до того часу повністю зосередитися на журналістській роботі.

Надалі він планує перейти до німецько-українського виробника безпілотників, який працює з 2023 року та входить до числа найбільших постачальників БпЛА для України.

Компанія займається розробкою рішень, що суттєво допомагають Збройним силам України у захисті країни. З міркувань безпеки працівників у Німеччині та Україні підприємство свідомо не афішує свою діяльність, тому його назву наразі не розголошують.

Також Рьопке зазначив, що вдячний BILD за понад одинадцять років роботи в компанії, і пообіцяв поділитися подробицями пізніше. Наразі ж він повертається до виконання своїх професійних обов'язків.