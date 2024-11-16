Бывший руководитель Дии, который в ВСУ, дал советы тем, кто боится служить
Мстислав Баник возглавлял департамент Минцифры, но решил пойти воевать, несмотря на то, что был бессрочно забронирован. По его словам, он дождался, пока его команда станет самостоятельной, и тогда подписал контракт с ВСУ. Теперь же Баник дал советы тем, кто боится идти на войну.
24 Канал первым взял интервью у Баника в новой его роли. Сейчас он не является сотрудником Министерства цифровой трансформации, не выполняет никаких задач там – просто остается в штате. И говорит, что чувствовать страх не стыдно и не плохо – плохо делать его доминирующим в себе.
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Что делать, если я боюсь армии: советы от Баника
Поскольку рано или поздно пройдут службу все (я вот уже), то не надо сидеть и ждать повестку, которая тебя найдет. Не надо ждать, что кто-то вместо тебя примет решение, где ты будешь служить, кем, какие у тебя будут задачи и в каком подразделении. Ты можешь сделать этот выбор самостоятельно,
– сказал Баник.
Он подчеркнул, что можно спросить знакомых, которые служат, где более благоприятные условия. А тогда уже выбрать, кем и где быть. Это главное.
"Бояться – абсолютно нормальная вещь. Я даже не уверен, взяли ли бы мы в подразделение абсолютно бесстрашного человека, потому что это наоборот может создать какие-то дополнительные риски", – добавил Баник.
В то же время заметил: кроме страха, у человека есть другие чувства. Например, чувство долга перед Родиной или долга перед семьей.
"Самое главное – выбрать, что в тебе будет доминировать, что будет нести силу, а не страх", – подытожил он.