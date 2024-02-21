Зеленский обратился к полякам и предлагает Дуде и Туску встретиться на границе

Польские фермеры продолжают блокировать границу с Украиной. Зеленский пригласил Дуду и Туска вместе с ним приехать к митингующим, чтобы урегулировать конфликт.

21 февраля президент записал видеообращение к полякам. В нем глава государства рассказал свое видение решения проблемы блокады на общей границе.

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Встреча на границе

Зеленский сообщил, что поручил правительству в ближайшее время до 24 февраля быть на границе между Украиной и Польшей. Президент пригласил Анджея Дуду и Дональда Туска присоединиться к урегулированию проблемы, как можно скорее приехать к границе и поддержать диалог.

Зеленский отметил, что это важно для национальной безопасности обеих стран, поэтому не стоит затягивать встречу.

Я готов быть также на границе вместе с нашим правительством,

– заявил президент.

Кроме того, глава государства выразил пожелание, чтобы во встрече принял участие представитель Еврокомиссии. Поскольку это фундаментальный интерес ЕС – сохранить единство в Европе.

Хватит Москвы на наших землях. Достаточно недоразумений,

– призвал Зеленский.

Зеленский вспомнил о солидарности

Украинский лидер напомнил, что это слово "солидарность" уже изменило историю Европы к лучшему, в частности тогда, когда мир объединился и поддержал Украину, подвергшуюся циничному нападению России. Зеленский отметил, что его страна всегда будет помнить польский выбор, сделанный 24 февраля.

Это был выбор в пользу общей силы… Миллионы поляков были и остаются с нами – и сердцем, и делом. И я благодарен им всем. И я благодарен всем сейчас, кто не молчит и поддерживает справедливое решение ради наших общих интересов,

– подчеркнул глава государства.

Он отметил, что для нашего государства очень важны отношения с Польшей, в частности, оборонное и политическое сотрудничество.

Украина стремится совместно и справедливо разрешить ситуацию на границе – абсолютно прагматично,

– заявил Зеленский.

Только в Москве сейчас радуются

Президент в обращении к польскому обществу напомнил им, в каких чрезвычайно тяжелых условиях украинские фермеры выращивают то зерно, которое потом протестующие безжалостно высыпают на дороги.

Поэтому Украина не может смириться с происходящим на границе. Зеленский с досадой отметил, что на акциях протеста начали появляться откровенные пропутинские лозунги. Также он прокомментировал вчерашний инцидент, когда протестующие высыпали зерно из вагона. Президент отметил, что ни грамма из этого зерна не везли в Польшу на продажу, не везли на польский рынок.

Сейчас нет согласия на экспорт в Польшу зерна из Украины. Хотя это для украинских производителей очевидно невыгодно, но мы придерживаемся этого, потому что отношения с Польшей для нас – безусловный приоритет национальной безопасности,

– объяснил украинский лидер.

Зеленский повторил, что видит в ситуации на границе больше политики, чем экономики. Он заявил, что недоразумению между странами сейчас радуются в Москве. Поэтому обе стороны нуждаются в активизации настоящего диалога.