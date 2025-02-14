Я хочу, чтобы Путин знал, если он сделает еще раз такое, Украина будет в НАТО, – сенатор Грэм

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что поддерживает вступление Украины в НАТО. Однако некоторые страны до сих пор не хотят этого.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова политика на Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. Сенатор рассказал свое видение ситуации.

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Что заявил американский сенатор

По словам Грэма, в случае нового вторжения Путина, состоится не только немедленное вступление Украины в НАТО.

Ситуация будет влиять на американский бизнес, поэтому произойдут и "другие плохие вещи" для России: санкции, солдаты в Украине и тому подобное.

Как вам такая идея, если мы не можем этого человека (Зеленского – 24 Канал) пустить в НАТО? Но мы можем доказать Путину, что если он нападет снова, Украина будет в НАТО,

– сказал политик.

По мнению Грэма, при таком условии российский диктатор не вторгнется еще раз.

К слову, ранее президент Украины на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что США никогда не хотели видеть Украину в НАТО. Но это не значит, что Украина не изменит эту политику, ведь членство в Альянсе – действенная гарантия мира.