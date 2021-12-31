Я это чувствую, – Тищенко назвал главную неудачу года

Последнее заседание Верховной Рады в 2021-м состоялось 17 декабря. Нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко, подводя итоги года, отметил, что у партии отсутствует коммуникация и диалог с медиа.

Якобы враждебное отношение СМИ к его политической силе он называет главной неудачей в работе ВРУ за этот год. По его мнению, информационная политика всех телеканалов Украины направлена против правящей партии, самого президента Владимира Зеленского и, в частности, украинского народа.

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Диалог со СМИ

Неудачи? У нас отсутствует, к сожалению, коммуникация с медиа. У нас, как у политической силы, нет какого-либо влияния и диалога с медиа... Редакционная политика всех телеканалов сегодня направлена против нашей команды ("СН" – 24 канал), президента, народа Украины. Всегда подменяются понятия,

– заявил Тищенко.

"Слуга" добавил, что он, как человек с телевидения, который проработал более 12 лет на украинских телеканалах, чувствует враждебное отношение СМИ "на все сто процентов".

Николай Тищенко: "Редакционная политика всех телеканалов сегодня направлена против нашей команды" / Фото из фейсбука политика

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Скандал с COVID-сертификатом и обращение к СМИ

Накануне в кулуарах ВР журналисты попросили нардепа Николая Тищенко показать COVID-сертификат в "Дия". Политик сделал это, но его заподозрили в подделке QR-кода.

На первый взгляд – все в порядке. Но скриншот немного съехал. Значок "Дия" забился в угол,

– отметил украинский блогер Алексей Дурнев в одном из своих YouTube-шоу.

Дурнев предположил, что это может быть фотошоп. Впоследствии Тищенко показал свой действительный COVID-сертификат. Он опубликовал фото QR-кода в приложении "Дия", перейдя по которому можно увидеть документ о вакцинации нардепа.

В то же время Тищенко обратился к СМИ, которые "опубликовали ложную информацию" и не взяли у него комментарий, "как это принято в журналистике".

Жду ваших официальных извинений и снятия материала с сайтов. Иначе придется обращаться в суд,

– написал нардеп.

Вакцинация "ковидом"

В комментарии "Светской жизни" Тищенко попытался "расставить все точки над "і" в вопросе своей вакцинации.

Я сертифицировался в парламент. Как заместитель председателя фракции, я должен показывать пример для людей,

– добавил он.

Когда ведущая Екатерина Осадчая спросила, каким именно препаратом прививался "слуга", тот еще раз повторил, что болел COVID-19. "Потом я вакцинировался ковидом", – отметил нардеп. Впрочем, после этого пояснил, что прививался препаратом Pfizer.

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