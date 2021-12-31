Нібито вороже ставлення ЗМІ до його політичної сили він називає головною невдачею в роботі ВРУ за цей рік. На його думку, інформаційна політика всіх телеканалів України направлена проти провладної партії, самого президента Володимира Зеленського та, зокрема, українського народу.

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Діалог зі ЗМІ

Невдачі? У нас відсутня, на жаль, комунікація з медіа. У нас, як у політичної сили, немає будь-якого впливу і діалогу з медіа… Редакційна політика всіх телеканалів сьогодні направлена проти нашої команди ("СН" – 24 канал), президента, народу України. Завжди підміняються поняття,

– заявив Тищенко.

"Слуга" додав, що він, як людина з телебачення, яка пропрацювала понад 12 років на українських телеканалах, відчуває вороже ставлення ЗМІ "на всі сто відсотків".

Микола Тищенко: "Редакційна політика всіх телеканалів сьогодні направлена проти нашої команди" / Фото з фейсбуку політика

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Скандал з COVID-сертифікатом та звернення до ЗМІ

Напередодні у кулуарах ВР журналісти попросили нардепа Миколу Тищенка показати COVID-сертифікат у Дії. Політик зробив це, але його запідозрили у підробці QR-коду.

На перший погляд – все в порядку. Але скриншот трохи з'їхав. Значок Дії забився у кут,

– зазначив український блогер Олексій Дурнєв в одному зі своїх YouTube-шоу.

Дурнєв припустив, що це може бути фотошоп. Згодом Тищенко показав свій дійсний COVID-сертифікат. Він опублікував фото QR-коду в додатку "Дія", перейшовши за яким можна побачити документ про вакцинацію нардепа.

Водночас Тищенко звернувся до ЗМІ, які "опублікували неправдиву інформацію" та не взяли в нього коментар, "як це заведено в журналістиці".

Чекаю на Ваші офіційні вибачення і зняття матеріалу із сайтів. Інакше доведеться звертатися до суду,

– написав нардеп.

Вакцинація "ковідом

У коментарі "Світському життю" Тищенко спробував "розставити усі крапки над "і" у питанні своєї вакцинації.

Я сертифікувався у парламент. Як заступник голови фракції, я маю показувати приклад для людей,

– додав він.

Коли ведуча Катерина Осадча запитала, яким саме препаратом щепився "слуга", той ще раз повторив, що хворів на COVID-19. "Потім я вакцинувався ковідом", – зазначив нардеп. Втім, після цього пояснив, що щепився препаратом Pfizer.

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