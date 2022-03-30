Я никогда не озвучивал эти цифры, – Терехов рассказал о разрушении Харькова за 35 дней войны

30 марта 2022 , 21:26
Читати новину українською

Источник:

телеграм-канал Игорь Терехов

Сегодня, 30 марта, по Харькову снова пронеслись артиллерийские удары и взрывались снаряды. В результате обстрелов в городе повреждено еще несколько гражданских объектов.

Об этом в новом обращении рассказал Харьковский мэр Игорь Терехов. Он отметил, что всего за время войны в Харькове уничтожен 1531 объект.

Читайте также Ракетный удар по Днепру, разговор Зеленского с Байденом: основное за 35 день войны

Сколько объектов разрушено в Харькове: данные за 30 марта

За 35 дней войны российские оккупанты разрушили в Харькове:

  • 1292 жилых дома,
  • 70 школ,
  • 54 детские садики,
  • 16 больниц.

Кроме этого, в руинах 239 находятся административные здания.

И это только объекты гражданской инфраструктуры,
– подытожил Терехов.

Городской глава Харькова добавил, что нужно помнить о человеческих жертвах – взрослых и детях, погибших в этой войне. Терехов пообещал, что захватчики поплатятся за свои действия:

Об этом я сегодня говорил, выступая перед депутатами городского совета Нюрнберга – города, в котором международным трибуналом после Второй мировой войны был осужден нацизм,
– рассказал Терехов.

К сожалению, этот урок не выучила страна-агрессор, развернувшая в 21 веке целеустремленный геноцид украинского народа.

Смотрите видеообращение Терехова:

 

Автор: Юлія Бабич