Я никогда не озвучивал эти цифры, – Терехов рассказал о разрушении Харькова за 35 дней войны
Источник:телеграм-канал Игорь Терехов
Сегодня, 30 марта, по Харькову снова пронеслись артиллерийские удары и взрывались снаряды. В результате обстрелов в городе повреждено еще несколько гражданских объектов.
Об этом в новом обращении рассказал Харьковский мэр Игорь Терехов. Он отметил, что всего за время войны в Харькове уничтожен 1531 объект.
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Сколько объектов разрушено в Харькове: данные за 30 марта
За 35 дней войны российские оккупанты разрушили в Харькове:
- 1292 жилых дома,
- 70 школ,
- 54 детские садики,
- 16 больниц.
Кроме этого, в руинах 239 находятся административные здания.
И это только объекты гражданской инфраструктуры,
– подытожил Терехов.
Городской глава Харькова добавил, что нужно помнить о человеческих жертвах – взрослых и детях, погибших в этой войне. Терехов пообещал, что захватчики поплатятся за свои действия:
Об этом я сегодня говорил, выступая перед депутатами городского совета Нюрнберга – города, в котором международным трибуналом после Второй мировой войны был осужден нацизм,
– рассказал Терехов.
К сожалению, этот урок не выучила страна-агрессор, развернувшая в 21 веке целеустремленный геноцид украинского народа.
Смотрите видеообращение Терехова: