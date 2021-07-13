Я остаюсь главой фракции "Голос", – Железняк
Источник:24 канал
Александра Устинова заявила, что большинство депутатов от "Голоса" проголосовали за увольнение главы Ярослава Железняка. Однако политик продолжает это отрицать.
По словам Железняка, никаких изменений в "Голосе" не произошло. Он выразил надежду, что депутаты будут учитывать украинское законодательство.
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Железняк призвал коллег не манипулировать
Железняк заявил, что попросил коллег изучить регламент и положение о фракции, которое они ранее единогласно поддержали. Также он призвал их не манипулировать некоторыми вопросами, чтобы "получить какие-то политические очки".
Если коротко – да, я остаюсь главой фракции. Роман Костенко остается заместителем главы фракции. Никаких изменений не произошло,
– заявил он.
Депутат рассказал, что слышал заявления своих коллег, однако он не будет отвечать на них аналогичными обвинениями.
"Считаю, что фракция "Голос" эффективна и каждый ее член заслуживает уважения, несмотря на то, что иногда есть очень странные публичные заявления, которые не соответствуют действительности", – заявил он.
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Как это повлияет на репутацию "Голоса"
По мнению Железняка, такой конфликт в "Голосе" точно не будет иметь положительного влияния на политсилу. В то же время у него нет никакого сомнения в порядочности коллег.
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Что этому предшествовало
- Сергей Притула заявил, что покидает "Голос", ведь не согласен с политикой руководства партии.
- В Виннице 15 членов партии "Голос" заявили о выходе из политсилы. Такое решение они мотивировали узурпацией власти, грязными технологиями и другими причинами.
- Часть депутатов "Голоса" требуют исключить из рядов партии ее руководительницу Киру Рудик. Причиной считают ее систематические прогулы.
- Уже 16 июня некоторые нардепы от "Голоса" объявили о создании объединения "Справедливость" в Раде.