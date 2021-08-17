Я победил бы, – Беленюк заявил, что будет бороться с Путиным, если это поможет Украине

Жан Беленюк заявил, что боролся бы с президентом России Владимиром Путиным. В частности если бы его действия повлияли на ситуацию в Украине.

По словам спортсмена и нардепа, он предпочитает делать то, что будет приносить результат. Поэтому просто сказать руководителю Кремля, чтобы он ушел из Донбасса и Крыма – не подействует.

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Беленюк: Я бы боролся целыми днями

Ведь если Путину так сказать, то это не означает, что он уйдет. Несмотря на это, Беленюк готов бороться с президентом государства-оккупанта до конца.

Если это помогло бы моей стране, я бы боролся с ним целыми днями. И уверен – победил бы,

– отметил Беленюк.

Украина, как сказал нардеп, много потеряла из-за политики Кремля. Поэтому нужно делать все возможное, чтобы в конце оказаться победителями.

Из-за Путина Украина потеряла базы для тренировок

Также Беленюк заявил , что в Украине все знают, кем на самом деле является Путин – убийцей.

Спортсмен отметил, что из-за Путина украинские спортсмены не имеют возможности тренироваться в хорошем месте подготовки, в частности во временно оккупированном Крыму.

Ведь на полуострове расположены хорошие базы, в частности в Евпатории, в Алуште и Ялте. В то же время Украина пока не имеет возможность проводить там тренировки.

"Мы потеряли огромное количество наших военных. Это слезы и горе огромного количества матерей и отцов", – добавил Беленюк.

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