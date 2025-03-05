Я получил сильные сигналы к миру от России, – Трамп

Дональд Трамп сообщил, что получил "сильные сигналы к миру" от России. Президент США также отметил, что "неутомимо работает", чтобы завершить войну в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на выступление Дональда Трампа в Конгрессе.

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Готова ли Россия к миру

Президент США Дональд Трамп сообщил, что получил "важное письмо" от Зеленского в котором говорится, что Украина готова сесть за стол переговоров, чтобы приблизить длительный мир.

Я ценю, что он прислал это письмо. Я получил и сильные сигналы к миру от России. Разве это не прекрасно. Разве это не красота? Пора прекрати это безумие. Время остановить эту бессмысленную войну,

– подчеркнул Трамп.

Кроме этого, Трамп заверил, что "неутомимо работает", чтобы прекратить войну в Украине.

"Миллионы украинцев и россиян были зря убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, конца которому не видно", – подчеркнул президент США.