Я понимаю, что дипломатия может сохранить жизнь людей, Путин – нет, – Зеленский о переговорах

Любая война должна завершиться переговорами, ведь именно они способны сохранить жизни людей. Однако президент России Владимир Путин этого не понимает.

Об этом 10 июня заявил президент Владимир Зеленский во время общения со студентами и преподавателями британских университетов, сообщает 24 канал. Он отметил, что для завершения войны необходимо желание обеих сторон.

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Путин не понимает, что именно дипломатия может сохранить жизнь людей

Зеленский отметил, что будь Украина в НАТО, то битва за независимость нашего государства все равно состоялась бы. Однако все было бы несколько по-другому.

"Мне кажется, не было бы столько потерь. Мог бы быть какой-нибудь небольшой военный конфликт или провокации со стороны России, их несогласие. Но я считаю, что мы бы сохранили большое количество людей", – отметил президент.

Он добавил, что испытывает негативные эмоции относительно того, что Украина стремилась вступить в НАТО, но ей такого шанса не дали. Однако глава государства благодарен странам Альянса за помощь, которую они оказывают нашему государству с начала полномасштабной войны.

Зеленский отметил, что все годы своего президентства совершенно понимает, что любая война должна закончиться переговорным столом.

Я понимаю, что дипломатия может сберечь количество жизней. Я это понимаю, но к сожалению этого не понимает президент Российской Федерации. Вот и все. Нужно желание обеих сторон закончить войну между двумя странами,

– заявил глава государства.

Зеленский подытожил, что не готов просить у кафиров о независимости Украины, ведь она и без того принадлежит нашему государству.

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Кратко о переговорах Украины и России

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