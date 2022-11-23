Я понимал, что меня тоже могут похитить – переселенец о жизни в оккупации

Переселенец Сергей рассказал, что во время оккупации Новой Каховки прожил в городе три месяца. За это время чувствовал себя будто бы в клетке.

Свою историю житель Новой Каховки рассказал в рамках проекта " СВОИ " 24 канала. Парень признался, почему боялся, что его могут похитить.

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Какова была жизнь в Новой Каховке во время оккупации

Переселенец напомнил, что во время оккупации город был фактически заблокирован.

Если хочешь куда-нибудь уехать, то везде были блокпосты. Конечно, были случаи, когда люди исчезали. Могли где-то в темноте их украсть и вывести,

– вспомнил парень.

Говорит, что людей похищали из-за их позиции. Сам Сергей в первые дни оккупации ходил на митинги. На них были даже местные власти. Вспомнил, что:

на митингах выступала бабушка, которая была поэтессой;

однажды она зачитала стихотворение об оккупантах, где не было никаких оскорблений;

однако россияне все равно уже вечером пришли к ней домой;

то есть враги как-то узнали домашний адрес пожилой женщины.

"Поэтому было большое недоверие к местным властям, все думали, что они передают много информации", – вспомнил парень.

По словам Сергея, похищали прежде всего полицейских, военных и находившихся в АТО. Так, однажды оккупанты искали друга детства парня, прошедшего войну. К счастью, его отправили за город, а оккупанты только провели обыски дома у его мамы.

Житель Новой Каховки говорит, что не раз слышал, как местные искали своих родных.

Да, люди исчезают. У меня самого было странное чувство, я понимал, что меня тоже могут украсть. Поэтому, когда я видел русских, то обходил их. Я ходил по разным улочкам о которых они не знали,

– рассказал Сергей.

Сергей говорит, что жизнь в оккупации – это как в СССР

Парень вспомнил, что в оккупации работал и помогал одинокой бабушке с продуктами, искал людям лекарства. Но их с течением времени в аптеках уже не было.

Сергей даже пошел в фитнес-клуб и рассказал: "Люди пытались как-то выживать, и сохраняли свой бизнес. Довольно интересный момент, когда почти не было интернета, вырос спрос на диски, DVD-плееры. То есть возвращение в какие-то 90-е".

Люди массово начали скупать разные странные вещи, которые раньше никому не требовались. Я как в СССР побывал,

– рассказал парень.

Уехал он тогда, когда в его доме появилось много коллаборантов. А он сам был украиноязычным, писал в чате ОСМД также на украинском.

Сначала парень поехал в Запорожье, потом – в Киев.

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