"Я слышу, что говорят люди": Зеленский поговорил с Федоровым и Сырским

Владимир Зеленский провел беседы с экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым и главкомом Александром Сырским. Президент анонсировал решение по армии.

Во время вечернего обращения 18 июля Владимир Зеленский отреагировал на продолжающиеся уже третий день подряд масштабные протесты в украинских городах.

Как Зеленский отреагировал на протесты?

По словам президента, вчера и сегодня он провел множество консультаций. Глава государства подчеркнул, что услышал голос протестующих. "Конечно, я слышу, что говорят люди", – сказал он.

Зеленский рассказал, что провел долгий разговор с Михаилом Федоровым. Также он говорил и с Александром Сырским.

"Решения по армии будут наработаны", – пообещал политик.

Ранее советник Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что президент услышал требования протестующих. Он пояснил, что власти уже готовят соответствующие решения, но на их принятие нужно время.

Также Financial Times написало о том, что Зеленский уже начал искать главнокомандующему Александру Сырскому замену. 18 – 19 июля президент проведет собеседования с возможными кандидатами на этот пост.

К слову, сам Михаил Федоров написал в соцсетях, что "диалог есть" и "изменения обязательно будут".

Что этому предшествовало?

На днях президент Зеленский анонсировал перезагрузку Кабмина. 14 июля Рада отправила правительство Свириденко в отставку.

Глава государства отказался повторно выдвигать Михаила Федорова на должность министра обороны. Свое решение он объяснил тем, что между Федоровым и Сырским возник серьезный конфликт.

Сначала президент предлагал на министра обороны экс-главу МВД Игоря Клименко. Но тот на фоне общественных протестов отказался от этого поста.

В конце концов, президент назначил временным исполняющим обязанности министра обороны Евгения Хмару. Тот до сих пор временно возглавлял СБУ после отставки Василия Малюка.

Несмотря на это, люди продолжают выходить на митинги с требованием вернуть Федорова в Миноборону. Также украинцы призывают уволить Сырского.