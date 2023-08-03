Облака показали цирк: в России жителей Казани испугал "ядерный гриб"

В Казани россиян очень испугало удивительное природное явление – огромное облако в небе в форме ядерного гриба. Возникает логичный вопрос: неужели граждане враждебного государства настолько не уверены в способности Кремля поддерживать свой нуклеарный арсенал, что их подобное тревожит?

Собственно, с одной стороны, Россия заявляет, что является "самым мощным ядерным государством" в мире, а с другой – его граждане не доверяют своей власти настолько, что пугаются обычным облаком, что могут напоминать последствия неосторожного обращения с атомными боеголовками. Облако в форме ядерного гриба заметили над Казанью вечером, 2 августа, – информирует 24 Канал со ссылкой на русские СМИ.

Смотрите также России серьезных последствий не миновать: в США отреагировали на ядерные угрозы Медведева

"Ядерный гриб" над Казанью

Стоит сказать, что такие облака не являются редкостью. Они известны как кучево-дождевые и могут подниматься на большую высоту под действием благоприятных атмосферных условий. После этого под действием сильных ветров они расплываются, приобретая увлекательные формы.

Скажем, в этом случае, облако похоже на ядерный гриб. Очевидно, подкрепило беспокойство жителей Казани и то, что оно отражает солнечные лучи и цвет, действительно напоминает огонь.



Облако в форме ядерного гриба в Казани / Фото с росСМИ

Некоторые россияне писали в телеграм-каналах, что не верят в подлинность этой фотографии. "Обычный монтаж", – можно было прочесть в пабликах.



Россиянин не верит в подлинность облака / Скриншот 24 Канала

Также одна из женщин отметила, что это облако якобы напоминает купол цирка, однако, очевидно, идея о том, что ядерный гриб может напоминать купол цирка, сама по себе сомнительна.



Россиянке облако напомнило купол цирка / Скриншот 24 Канала

Скорее всего, эта россиянка просто провела ассоциативную параллель из собственной жизни, которая ей первая пришла в голову.