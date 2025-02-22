Не только США имеют "ядерный зонтик": какие страны Европы могут объединиться для своей защиты
Ядерное оружие имеют три страны Европы. Ради безопасности они могут сплотиться, чтобы сдержать российскую агрессию.
Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала отметил, что с началом российской агрессии в Европе встал вопрос: способна ли она себя защитить. Российские шпионы и пропагандисты утверждали, что НАТО не сможет применить пятую статью. Европейские и американские лидеры уверяли в обратном.
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Однако теперь у европейцев возникает новый вопрос: состоится ли трансатлантическая переброска войск в случае нападения России на восточный фланг НАТО. Насколько долго США будут колебаться и принимать решение.
Не стоит забывать, что ядерный зонтик имеют не только США. Франция и Великобритания тоже обладают ядерным оружием. Так, у них меньше боезарядов, но их вполне достаточно для сдерживания угроз,
– сказал Павел Лакийчук.
Он добавил, что сейчас ключевой вопрос – смогут ли три крупнейшие европейские государства сплотиться. Они имеют не только вооруженные силы, но и мощный оборонный потенциал.
Собственное производство вооружения
Франция, в отличие от многих стран Европы, полагалась на собственные разработки. И сейчас она имеет корабли, самолеты, ракеты, артиллерию собственного производства, а не американского. Великобритания и Германия также активно работают в этом направлении.
Зато некоторые страны почти полностью зависят от американского вооружения. Это создает серьезную уязвимость. Поэтому Европа должна укреплять свою обороноспособность,
– отметил Лакийчук.
Он отметил, что даже если США прекратят помогать Украине, у Европы должно хватить мощностей. Дональд Трамп это прекрасно понимает и давит на европейцев, чтобы они отказались от поддержки Украины, однако безуспешно.