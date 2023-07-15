Не только Запад предупредил Россию: куда делся ядерный шантаж от Кремля

Риторика России по поводу ядерных угроз всему миру утихает. Вероятно, страна-агрессор получила четкие предупреждения от США, Китая и других стран о последствиях применения ядерного оружия.

Об этом 24 Каналу сказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок. Россия постарается представить это как позицию "адекватности", мол, "с нами можно вести диалог", но настоящая причина в другом.

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Обратим внимание на слова главы США, который сказал, что Россия получила предупреждение не только от Америки, но и других стран, в том числе и от Китая о невозможности и нецелесообразности применения ядерного оружия. Этот тезис был очень осторожным, но вес его очень велик. Слишком велик, чтобы быть неуслышанным,

– заметил аналитик.

Он убежден, что россияне учли очередное напоминание о том, что мир их предупредил: последствия в случае применения Россией ядерного оружия будут просто катастрофическими для самой России.

Как это связано с предоставлением оружия Украине

Следует учесть, почему передача оружия в Украину происходит не столь быстрыми темпами, как нам бы хотелось. Сегодня Запад демонстрирует, что даже этим оружием, которое уже есть у Украины, мы можем эффективно воевать Россией.

"Даже того количества оружия, которое нам предоставили, уже достаточно, чтобы остановить агрессора. А теперь давайте гипотетически представим, что произошло бы с Россией, если бы мы получили полный арсенал оружия вместе с авиацией. Все понимают, что война завершилась бы точно через три дня, но под Москвой. Возможно, именно этого партнеры и боятся", – отметил Валерий Клочок.

Это демонстрация Западом позиции силы: армия России настолько слаба, что не способна противостоять даже этой военной мощи, без поддержки из воздуха.

Россию предупредили о последствиях применения ядерного оружия: смотрите видео

Когда Россия будет готова к переговорам

"Откат" риторики России по поводу ядерных угроз означает, что Россия не будет прибегать к применению ядерного оружия. Это также означает, что Россия еще не готова к переговорам с Украиной, но процесс ее внутренней подготовки уже начался.

"Это подтвердил и Владимир Зеленский, сказав, что если ВСУ выйдут на админграницу с Крымом, мы можем начать переговоры с Россией на условиях Украины. Вероятно, сейчас моделируются соответствующие действия со стороны Украины, наших партнеров, и эти действия находят отражение в настроениях России", – подытожил аналитик.

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