Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.
Какая сейчас ситуация в энергосистеме?
В МАГАТЭ заявили, что две действующие атомные электростанции – Хмельницкая и Ровенская – были вынуждены снизить производство электроэнергии после ночной атаки на электроподстанцию, критически важную для ядерной безопасности.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз подчеркнул необходимость сдержанности, чтобы сохранить ядерную безопасность и предотвратить аварии с серьезными радиационными последствиями.
Впоследствии в МАГАТЭ также прокомментировали ситуацию на временно оккупированной Запорожской АЭС. В частности, там сообщили, что впервые за несколько месяцев станция получила резервное электропитание: АЭС подключили к сети по линии 330 кВ.
По словам Рафаэля Гросси, восстановление линии "Ферросплавная-1" стало решающим шагом для ядерной безопасности.
Россияне нанесли массированный удар: что известно?
В ночь на 8 ноября российские войска совершили массированную атаку по Украине. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Во время обстрела россияне били по энергетическим подстанциям, питающим Хмельницкую и Ровенскую атомные электростанции. Впоследствии в МИД заявили, что это были не случайные, а хорошо спланированные удары.
Украина также заявила о необходимости срочного заседания Совета руководителей МАГАТЭ, чтобы как можно быстрее отреагировать на возможные риски.