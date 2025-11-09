Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МАГАТЭ.

Какая сейчас ситуация в энергосистеме?

В МАГАТЭ заявили, что две действующие атомные электростанции – Хмельницкая и Ровенская – были вынуждены снизить производство электроэнергии после ночной атаки на электроподстанцию, критически важную для ядерной безопасности.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в очередной раз подчеркнул необходимость сдержанности, чтобы сохранить ядерную безопасность и предотвратить аварии с серьезными радиационными последствиями.

Впоследствии в МАГАТЭ также прокомментировали ситуацию на временно оккупированной Запорожской АЭС. В частности, там сообщили, что впервые за несколько месяцев станция получила резервное электропитание: АЭС подключили к сети по линии 330 кВ.

По словам Рафаэля Гросси, восстановление линии "Ферросплавная-1" стало решающим шагом для ядерной безопасности.

