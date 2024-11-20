Премьер Британии и глава МИД Франции назвали изменение ядерной доктрины России лишь риторикой

Стармер и Барро заявили, что Россия не сможет остановить поддержку Украины своими ядерными угрозами. Позиция Великобритании и Франции будет оставаться неизменной.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил 19 ноября, что его страна не откажется от поддержки Украины из-за "опасной" ядерной риторики России. В свою очередь министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро назвал угрозы России ничем более, чем риторикой. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Reuters.

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Как политики Британии и Франции относятся к ядерным угрозам России

Заявление Стармера произошло после того, как президент России Владимир Путин объявил, что страна может применить ядерное оружие в случае атак, которые угрожают ее территориальной целостности.

Стармер отметил, что, несмотря на такие угрозы, поддержка Украины со стороны Великобритании не изменится. Он также отметил, что Путин, не присутствуя на саммите G20, является "автором своего собственного изгнания" и призвал его прекратить войну и вывести войска из Украины.

А министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отреагировал на изменения в ядерной доктрине России, назвав их лишь риторикой. Он подчеркнул, что Франция не будет напугана такими угрозами и продолжит поддерживать Украину, отметив, что Россия не сможет остановить западную помощь Киеву своими ядерными угрозами.

Изменение тактики Кремля стало известным на фоне того, как Украина использовала американские ракеты ATACMS для атак на территорию России, что стало возможным после разрешения администрации президента США Джо Байдена.