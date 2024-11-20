Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив 19 листопада, що його країна не відмовиться від підтримки України через "небезпечну" ядерну риторику Росії. Своєю чергою міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро назвав погрози Росії нічим більше, ніж риторикою. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Reuters.

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Як політики Британії та Франції ставляться до ядерних погроз Росії

Заява Стармера сталась після того, як президент Росії Владімір Путін оголосив, що країна може застосувати ядерну зброю у разі атак, які загрожують її територіальній цілісності.

Стармер наголосив, що, попри такі погрози, підтримка України з боку Великої Британії не зміниться. Він також зауважив, що Путін, не бувши присутнім на саміті G20, є "автором свого власного вигнання" і закликав його припинити війну та вивести війська з України.

А міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відреагував на зміни в ядерній доктрині Росії, назвавши їх лише риторикою. Він підкреслив, що Франція не буде налякана такими погрозами й продовжить підтримувати Україну, зазначивши, що Росія не зможе зупинити західну допомогу Києву своїми ядерними загрозами.

Зміна тактики Кремля стала відомою на тлі того, як Україна використала американські ракети ATACMS для атак на територію Росії, що стало можливим після дозволу адміністрації президента США Джо Байдена.