Мы не должны дать себя запугать, Бербок отреагировала на новую ядерную доктрину Путина

Владимир Путин 19 ноября принял новую ядерную доктрину России. В МИД Германии отреагировали на такое решение российского президента.

Президент России Владимир Путин пытается напугать западные страны своим решением об обновлении ядерной доктрины. Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок после заседания "Веймарского треугольника" в Варшаве, передает корреспондентка 24 Канала.

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Нельзя поддаваться угрозам

Мы не должны дать себя запугать,

– подчеркнула Бербок.

Руководительница немецкой дипломатии заявила, что Путин начал играть с опасениями Запада не 1000 дней назад, начав полномасштабную войну, а еще в 2014 году. Бербок признала, что ранее федеральное правительство Германии не прислушивалось к партнерам из Центрально-восточной части Европы.

"И если речь идет о "Северном потоке-2", мы допустили роковую ошибку, что поддались угрозам или ложным обещаниям. А после 24 февраля (2022 года – 24 Канал) федеральное правительство сказало, что не повторит этой ошибки во второй раз. Поэтому мы вместе и уже 1000 дней сотрудничаем как европейцы. И именно для того мы здесь, как сильнейшие европейские государства", – сказала министр иностранных дел Германии.

Бербок отметила, что Германия продолжит поддерживать Украину, пока Путин не выведет российские войска с украинской территории. Она отметила, что Россия также применяет гибридные атаки и против самой Германии – кибератаки, шпионаж за критически важной инфраструктурой. Министр верит, что поврежденный кабель в Балтийском море тоже не может быть совпадением обстоятельств.

"Мы должны ежедневно доносить нашему обществу, что Путин атакует не только Украину, а в целом европейскую демократию и мы должны ежедневно бороться за эту европейскую демократию, защищая и Украину, и нашу критическую инфраструктуру в Европе", - пояснила Бербок.