Есть 3 причины, – Пионтковский объяснил, почему Путин не будет использовать ядерное оружие

Путин снова заговорил об использовании ядерного оружия. Однако он этого не сделает по 3 причинам, но говорит об этом он с другой целью.

Такое мнение 24 каналу выразил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Ранее сообщалось о цели Путина, вновь заговорившего о ядерном оружии.

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Причины, почему Путин не применит ядерное оружие

Пионтковский рассказал, что есть 3 причины, почему Путин не применит ядерное оружие:

Это не решает задачи войны. Уничтожение одного украинского города не остановит сопротивление Украины и Западу против России.

Путин предупрежден, что лично серьезно будет наказан за использование ядерного оружия. А он не самоубийца, ведь мы видим, как он заботится о своей безопасности, когда сидит на расстоянии 10 метров от своих приспешников или встречается с фейковыми матерями, которые находятся на карантине перед посещением диктатора.

У Путина нет доступа к ядерной кнопке. В этом процессе вовлечены еще как минимум 20 офицеров. И если Путин сойдет с ума, это не значит, что и остальные сойдут с ума.

Впрочем, Путин каждый раз повторяет это. Зачем он тогда это делает? У него есть своя цель,

– отметил российский публицист из США.

Пионтковский объяснил, почему Путин не использует ядерное оружие: смотрите видео

Статья в Washigton Post

Он продолжил, что после того, как Путин снова заговорил о ядерном оружии, у Washington Post появилась статья от американской журналистки из Москвы. Там она рассказала, что возвращать Крым Украине нельзя, поскольку он очень важен для каждого россиянина. Кремлевские кураторы ее хорошо проинструктировали, потому что она вспоминает и Толстого, и Аксенова, а также говорит о том, что Крым – это символ Путина, и когда он его потеряет применит ядерное оружие.

"Западные лидеры, в частности, Шольц, повторили, что никакие переговоры невозможны, пока Путин не заберет свои войска из Украины, в том числе и из Крыма. И на эту точку зрения пытаются совершить вот такое нападение. Вот для этого Путин продолжает махать своей ядерной бомбой", – заметил Пионтковский.

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