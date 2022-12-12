Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист із США Андрій Піонтковський. Раніше повідомлялось про мету Путіна, який знову заговорив про ядерну зброю.
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Причини, чому Путін не застосує ядерну зброю
Піонтковський розповів, що є 3 причини, чому Путін не застосує ядерну зброю:
- Це не вирішує завдань війни. Знищення одного українського міста не зупинить спротив України й Заходу проти Росії.
- Путін попереджений, що особисто серйозно буде покараний за використання ядерної зброї. А він не самогубець, адже ми бачимо, як він дбає про свою безпеку, коли сидить на відстані 10 метрів від своїх поплічників або зустрічається з фейковими матерями, які перебувають на карантині перед відвідинами диктатора.
- У Путіна немає доступу до ядерної кнопки. У цьому процесі залучені ще як мінімум 20 офіцерів. І якщо Путін зійде з розуму, це не означає, що й решта збожеволіє.
Утім, Путін щоразу повторює це. Для чого він тоді це робить? У нього є своя мета,
– зазначив російський публіцист з США.
Піонтковський пояснив, чому Путін не використовує ядерну зброю: дивіться відео
Стаття у Washigton Post
Він продовжив, що після того, як Путін знову заговорив про ядерну зброю, у Washington Post з'явилась стаття від американської журналістки з Москви. Там вона розповіла, що повертати Крим Україні не можна, оскільки він дуже важливий для кожного росіянина. Кремлівські куратори її добре проінструктували, бо вона згадує й Толстого, й Аксьонова, а також говорить про те, що Крим – це символ Путіна, і коли він його втратить застосує ядерну зброю.
"Західні лідери, зокрема, Шольц, повторили, що ніякі перемовини неможливі, поки Путін не забере свої війська з України, у тому числі і з Криму. І на цю точку зору намагаються здійснити ось такий напад. Ось для цього Путін продовжує махати своєю ядерною бомбою", – зауважив Піонтковський.
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