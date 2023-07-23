"Лукашенко даже глянуть не позволят": Россия уже переместила ядерное оружие в Беларусь

У разведки США "нет оснований для сомнения" в том, что российское тактическое ядерное оружие уже размещено на территории Беларуси. Ранее в этом уверял Владимир Путин во время экономического форума в Санкт-Петербурге.

Военный эксперт Олег Жданов обратил внимание на то, что в связи с этим возникает вопрос о принадлежности к этому ядерному оружию Александра Лукашенко. Об этом Жданов рассказал на своем ютуб-канале, сообщает 24 Канал.

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Путин не выпустит из рук "красную кнопку"

Он отметил, что на Западе первым возник вопрос, не против кого направлено это оружие или для чего оно размещено в Беларуси, – а будет ли к нему доступ у белорусского диктатора.

Лукашенко даже глянуть не разрешат на это ядерное оружие. Разве что издалека,

– предположил военный эксперт.

Будет ли у Лукашенко доступ к российскому ядерному оружию, расположенному в Беларуси: смотрите видео

Олег Жданов уверен, что Путин не выпустит из рук "красную кнопку", которая "управляет" ядерным оружием, и не даст возможности Лукашенко им "побряцать".

В то же время у западных стран есть опасения относительно расположения ядерки в Беларуси из-за провокационных заявлений Лукашенко. Раньше он уверял, что применит без раздумий ядерное оружие, если кто-то решится напасть на Беларусь.

Как Лукашенко "пугал" ядерным оружием Запад Белорусский диктатор, комментируя расположение ядерного оружия в его стране, отметил, что оно может быть применено только по одной причине – если Белорусский диктатор, комментируя расположение ядерного оружия в его стране, отметил, что оно может быть применено только по одной причине – если произойдет агрессия против Беларуси . Он добавил, что, мол, не дай Бог, чтобы ему пришлось принимать решение об использовании ядерки. Однако в этот момент, по словам Лукашенко, у него не будет никаких колебаний.

Что известно о расположении российского ядерного оружия в Беларуси