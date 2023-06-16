Будет ли "красная кнопка" у Лукашенко: Жданов о доступе диктатора к ядерному оружию

Кремлевский диктатор Владимир Путин и самопровозглашенный президент Александр Лукашенко договорились о перемещении тактического ядерного оружия в Беларусь. Ядерку Лукашенко еще не получил, однако цинично угрожает, что для нанесения ядерного удара ему достаточно всего один раз позвонить по телефону Путину.

Это 24 Каналу прокомментировал военный эксперт Олег Жданов. Он назвал угрозы белорусского узурпатора пиар-кампанией.

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Россия фактически оккупирует Беларусь

На циничные заявления Лукашенко о ядерном ударе не отреагировал ни один чиновник высокого уровня. Более того, его слова не прокомментировал даже Кремль. Как подчеркнул военный эксперт, Путин дал четко и ясно понять Лукашенко, что это российское ядерное оружие и доступ к нему будет иметь только Россия.

Таким образом, страна-агрессорка фактически оккупировала Беларусь. Ведь как только на ее территории появится хотя бы один российский ядерный боезаряд, Кремль сможет ввести свои войска, прикрываясь тем, что охраняет и обороняет ядерку.

Белорусский узурпатор, как всегда, пытается пиариться и поднять свой авторитет на политической арене. Его угрозы об одном звонке Путину и ядерном ударе – это политические лозунги, не более.

Жданов предположил, будет ли Лукашенко иметь доступ к ядерному оружию: смотрите видео

Доступ к "красной кнопке"

По мнению Жданова, первый от кого российский диктатор будет защищать ядерное оружие в Беларуси – Лукашенко.

Его (Лукашенко – 24 Канал) даже не допустят посмотреть на ядерку. Он не будет знать, сколько и каких именно боезарядов размещает Россия. Путин не позволит того, чтобы Лукашенко имел доступ к этому оружию, ведь завтра он может шантажировать им Кремль,

– сказал Жданов.

Белорусский фюрер имеет большой опыт шантажа. Он оттачивает мастерство на Путине уже 20 лет и умудряется выпрашивать у него деньги.

Что известно о передаче российского ядерного оружия Беларуси