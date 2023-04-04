Лукашенко боится: какая может быть ответственность Беларуси за размещение ядерного оружия

Россия заявила, что разместит ядерное оружие на территории Беларуси. Оно очень нужно самопровозглашённому президенту Александру Лукашенко, в то же время может стать серьезным ударом по нему.

Важно, что ядерное оружие не передается белорусской стороне, а остается под контролем россиян. Об этом 24 Канала сказал основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей BYPOL Александр Азаров.

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Если боеголовки будут завезены в Белоруссию, то только под конвоем русских войск. Белорусов туда не допустят, и принимать решения по использованию будут россияне,

– акцентировал он.

Азаров о размещении ядерного оружия в Беларуси: смотрите видео

Ядерное оружие нужно для устрашения Украины

Лукашенко нужно, чтобы это передали ему. По словам Азарова, ядерное оружие будет служить для запугивания прежде всего Украины, которая заявила, что в случае повторного вторжения нанесет ответный удар – уничтожит Мозырский нефтеперерабатывающий завод, а также крупные предприятия и военные базы, расположенные вблизи границы.

"Ядерное оружие ему нужно, чтобы украинцы боялись нанести ответный удар, понимая, что Лукашенко может нанести уже ядерный удар в ответ. Но Путин все-таки не отдает ему ядерное оружие, он будет сам им распоряжаться", – констатировал Александр Азаров.

Белорусы хотят устроить показательный суд

В Беларуси задержали людей, которые якобы подорвали российский самолет А-50. Фигурантам дела может грозить смертная казнь. Безусловно, задержали не тех, которые были на самом деле причастны к инциденту.

"Задержали невиновных, хотят сделать показательный суд. Но я сомневаюсь, что приговорят к смертной казни. Люди не погибли во время этой акции. Поэтому это будет слишком, не думаю, что они пойдут на такое" – считает основатель инициативы бывших белорусских правоохранителей.

Лукашенко боится санкций

Как отмечает Азаров, передача такого вооружения является нарушением международных договоренностей. ЕС и США заявили, что они примут новые санкции в случае размещения ядерного оружия на территории Беларуси. Следует понимать, что Лукашенко очень боится санкций, они действительно действуют.

"Именно поэтому он и ездит в Китай, Иран и другие находящиеся под санкциями государства, налаживает отношения, ищет рынки сбыта, чтобы экономика Беларуси не умерла окончательно", – подытожил основатель BYPOL.

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