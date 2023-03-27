Как Россия признала свою слабость перед НАТО и при чем здесь ядерное оружие

Решение Владимира Путина разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие готовилось давно. Я почти уверен, что агрессор обсуждал его с китайским лидером Си Цзиньпинем.

Зачем России ядерное оружие в Беларуси

Во-первых, это сигнал Западу, что Беларусь – это территория автократии, которая "подчинена" России.

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Любые попытки демократических движений в Беларуси могут привести к ядерной дестабилизации. "Не трогайте Беларусь, мы будем защищать нашу территорию любым способом", – таково содержание этого шага.

Во-вторых, тактическое ядерное оружие всегда рассматривалось Кремлем как "ответ" на конвенционный потенциал НАТО. А теперь очевидно, что он в разы больше, чем российский. Россия фактически признает это и говорит, что полагается на ядерный ответ.

И, наконец, в-третьих. Россия хочет держать нас под постоянным ядерным давлением и сделать для нас ее сдерживание более сложным вызовом.

Дополнительные санкции будут правильным, но принципиально недостаточным ответом. НАТО нужна новая концепция сдерживания России и ее президента Владимира Путина, нужна смелость на Вильнюсском саммите НАТО заявить об этом. И сделать нас – Украину – частью этой стратегии.