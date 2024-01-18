Есть информация, что это фейковое оружие, – Латушко о возможном размещении ядерки в Беларуси

Как сообщило The Wall Street Journal, россияне начали развертывать в Беларуси ядерное оружие рядом с границами НАТО. Впрочем, с одной стороны говорится о том, что тактическое ядерное оружие якобы разместили в районе города Лида Гродненской области – недалеко от границы с Литвой и Польшей. Однако с другой – это может быть фейковое оружие.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что эту информацию скрывают. Он добавил, что она используется в пропагандистских целях. К слову, в издании считают, что размещением ядерки Путин хочет, в частности, испугать Альянс.

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"Поступает информация, что это якобы фейковое ядерное оружие. То есть его нельзя применить в реальности. Это, скорее всего, муляжи", – предположил Латушко.

Либо там отсутствует боевая часть, либо это оружие вообще устарело.

"Для защиты интересов"

Александр Лукашенко вписывает ядерное оружие в военную доктрину Беларуси. Самопровозглашенный президент страны пытается объяснить, что оно якобы "для защиты интересов" Беларуси.

Тем временем звучат обвинения в сторону Польши. Мол, она якобы "планирует разместить" ядерное оружие. Потому, мол, и Беларусь решила это сделать.

Так Польша планирует или разместила? Зачем вы разместили ядерное оружие? Кто планировал на вас нападать?

– возмутился руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси.

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