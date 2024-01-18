Есть информация, что это фейковое оружие, – Латушко о возможном размещении ядерки в Беларуси
Как сообщило The Wall Street Journal, россияне начали развертывать в Беларуси ядерное оружие рядом с границами НАТО. Впрочем, с одной стороны говорится о том, что тактическое ядерное оружие якобы разместили в районе города Лида Гродненской области – недалеко от границы с Литвой и Польшей. Однако с другой – это может быть фейковое оружие.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель руководителя Объединенного переходного кабинета и руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси Павел Латушко, отметив, что эту информацию скрывают. Он добавил, что она используется в пропагандистских целях. К слову, в издании считают, что размещением ядерки Путин хочет, в частности, испугать Альянс.
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"Поступает информация, что это якобы фейковое ядерное оружие. То есть его нельзя применить в реальности. Это, скорее всего, муляжи", – предположил Латушко.
Либо там отсутствует боевая часть, либо это оружие вообще устарело.
"Для защиты интересов"
Александр Лукашенко вписывает ядерное оружие в военную доктрину Беларуси. Самопровозглашенный президент страны пытается объяснить, что оно якобы "для защиты интересов" Беларуси.
Тем временем звучат обвинения в сторону Польши. Мол, она якобы "планирует разместить" ядерное оружие. Потому, мол, и Беларусь решила это сделать.
Так Польша планирует или разместила? Зачем вы разместили ядерное оружие? Кто планировал на вас нападать?
– возмутился руководитель Народного антикризисного управления в Беларуси.
Размещение ядерки в Беларуси: что известно
- В марте 2023-го года Владимир Путин решил разместить свою ядерное оружие в Беларуси. Все вроде бы в ответ на то, что Великобритания решила передать Украине боеприпасы с обедненным ураном. В США тогда заявили, что к заявлениям президента России следует отнестись очень серьезно.
- Глава Кремля в июне того же года сообщил, что в Беларусь прибыло первое ядерное оружие. Впоследствии в разведке Соединенных Штатов заверили, что сомневаться в этом нет оснований.
- Глава ГУР МО Кирилл Буданов в августе подтвердил, что россияне таки разместили ядерку в Беларуси. Однако он сомневается в том, что Россия все же её применит. Он считает, что угрозы – "часть большой геополитической игры".