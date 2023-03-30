Одна из величайших глупостей Путина, – Пионтковский о размещении ядерного оружия в Беларуси

Путин планирует разместить на территории Белоруссии ядерное оружие. Это одна из величайших его глупостей, которая вызывает недовольство, в том числе и у Китая.

Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Путин заявил о том, что разместит ядерное оружие в Беларуси в ответ на поставку ВСУ урановых снарядов от Великобритании.

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Физиологическая потребность Путина – угрожать Западу

Пионтковский рассказал, что угрожать Западу – это физиологическая потребность Путина. Делает он это махая своим ядерным оружием. Очевидно, от этого он получает оргазм, хотя он понимает, что войну проиграл, и к нему уже приходят "всадники его апокалипсиса":

Письма от "мобиков", которые говорят, что будут убегать с поля боя.

Руководитель ЧВК "Вагнера" Пригожин, ежедневно записывающий видео, где говорит, что предатели генштаба не дают ему снаряды. Где генштаб – там и главнокомандующий. Пригожин, кроме того, угрожает, если уйдет из-под Бахмута, то фронт рухнет.

Разговор Иосифа Пригожина с Ахмедовым – это типичный срез разговора элиты в гостиных Кремля.

В этой ситуации единственное психологическое удовольствие для Путина – это угрожать и махать ядерной бомбой. Поэтому, я думаю, что основной мотив Путина – это не "поиграть" с Си, а чем-то напугать американцев, чем Путин и занимается 15 лет,

– отметил российский публицист из США

Он добавил, что из-за этого в свое время Украину и Грузию не взяли в НАТО. Однако сейчас Путину сказали, что будет, если он использует ядерное оружие. Его армия будет уничтожена, к тому же армия НАТО даже не будет заходить на территорию России для этого, а самого диктатора убьют.

Пионтковский о размещении ядерного оружия в Беларуси: смотрите видео

Роль Беларуси в ядерных шантажах Путина

По словам российского публициста из США, определенная степень свободы у Лукашенко есть. Иначе он подписал бы все необходимые документы и стал бы просто секретарем минского обкома. Не зря же Лукашенко летал к Си в Китай, где, очевидно, просил гарантий территориальной целостности, которые Пекин предоставил, в частности, Казахстану.

"Путин убил Макея именно потому, что он был основным каналом связи Лукашенко с Западом и Китаем. С Западом контакт Путин терпел, но когда выяснил, что Лукашенко в Китае играет свою игру, перестал. Наверное, китайские товарищи после заявления Путина о ядерном оружие в Беларуси уже связались с Лукашенко", - заметил Пионтковский.

Как он отметил, интересными сейчас выглядят 3 события – Совбез ООН, обращение Лукашенко к белорусам 31 марта и его встреча с Путиным 6 апреля. Кроме того, теперь и визит Макрона в Китай не выглядит таким пустым. Очевидно, в Пекине будут обсуждать именно эти выходки Путина.

Размещение ядерного оружия в Беларуси: реакции