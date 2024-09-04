Для чего Россия снова "достает" свой "ядерный чемоданчик" и какой сигнал дал Запад

В Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления минобороны России. Страна-агрессор продолжает играть на публику, пытаясь сорвать предоставление Украине права бить дальнобойным оружием.

Об этом в разговоре с 24 Каналом отметил руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко, подчеркнув, что это давняя технология России, Путин и вся его кремлевская клика угрожают применением ядерного оружия с начала полномасштабного вторжения.

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Запад дал прямой сигнал России

Мусиенко напомнил, что когда Путин объявлял о начале "сво", то говорил, что предостерегает Запад от того, чтобы он вмешивался, иначе будет такая реакция, которой мир не видел до этого. Однако с того момента прошло 2,5 года.

Военный эксперт отметил, что с тех пор было очень много чего сказано и сделано, проведены не раз учения по возможному использованию ядерного оружия, но оно так и не было Россией применено. Запад тоже дал соответствующий сигнал, но не прикрытый, а прямой.

Когда издание Reuters обнародовало информацию со ссылкой на источники о том, что западные аналитики проинформированы и знают, где расположены российские ракеты "Буревестник", которые способны доставлять ядерные боезаряды, это было сделано для того, чтобы показать России, что она может играть, но чтобы не заигрывалась,

– рассказал Мусиенко.

Он отметил, что Запад мониторит и проводит разведку, знает о потенциальных объектах, по которым в случае чего можно нанести удар.

Согласно перечню цифровых кодов на регистрационных знаках транспорта вооруженных сил России, машины 12-го управления обозначаются кодом 39. Именно с таким кодом были замечены военные грузовики в Крыму. 12-е ГУ минобороны России занимается хранением, эксплуатацией и обслуживанием ядерных боеприпасов. Однако Мусиенко считает, что эта информация требует изучения.

Когда возникла ситуация в Курской области, в России начали говорить, что надо менять ядерную доктрину, перемещать транспорт с соответствующими номерными знаками, но их можно повесить на любой другой. Сам по себе номерной знак на машине не значит, что ею действительно перевозится ядерное оружие. Это все показуха,

– считает Мусиенко.