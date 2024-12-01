Вернут ли ядерное оружие Украине: в Белом доме обозначили позицию

В США не рассматривают возвращение ядерного оружия Украине. Ранее появились слухи, что якобы президент Байден готов передать его до конца своей каденции.

Однако эту информацию опроверг советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ABC News.

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США работают над усилением мощностей Украины, но не ядерных

Сейчас США делаю все, чтобы усилить мощности Украины другими путями – без передачи ядерного оружия.

Это не рассматривается, нет. То, что мы делаем, – это усиление различных обычных мощностей в Украине, чтобы они могли эффективно защищать себя и вести бой с россиянами, а не ядерный потенциал,

– заявил Салливан.

По его словам, Байден поручил ему следить "за значительным увеличением военного оборудования", которое Штаты поставляют в Украину, и чтобы был потрачен "каждый доллар, который выделил Конгресс" до того, как нынешний глава США уйдет с должности. Это должно сделать наше государство сильнее за столом переговоров.

Напомним, что в начале 1990 годов Украина, будучи третьей по ядерному потенциалу страной, отказалась от этого оружия. Она вернула его России в обмен на экономическую поддержку и гарантии безопасности со стороны США и Москвы.